Анекдот дня: Люся Абрамовна выходит из аптеки

Доброе утро, одесситы! Да, увы, у многих из нас снова блэкаут, и, кажется ни конца ни края этому не видно… Но давайте все же не унывать и верить в светлое будущее. Тем более, что у некоторых есть проблемы и посерьезнее… Вот взять хотя бы героиню нашего сегодняшнего одесского анекдота:
Люся Абрамовна, выйдя из аптеки, возмущается на всю улицу:
– Не, и как вам нравится это безобразие? Три презерватива стоят дороже, чем банка повидла! И еще неизвестно, от чего я получу больше удовольствия!..
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