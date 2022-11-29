Анекдот дня: Люся Абрамовна выходит из аптеки

Анекдот дня: об особенностях одесских компьютеров Доброе утро, Одесса и одесситы! С началом вас новой рабочей недели! И пожелаем вам успехов в делах побольше, а опостылевших блэкаутов поменьше. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яша и его царство Одесситы, доброе утро. Выходные в разгаре, и это прекрасный повод прогуляться перед наступлением зимы. А свет, его обязательно включат. Если не сегодня, то завтра. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Циля и букет Доброе утро, Одесса! Да, возможно, у кого-то из нас снова нет света. Тем не менее, это не повод унывать: помним же – все неприятности рано или поздно заканчиваются! Так что держимся и держим кулачки за наших защитников (ну, и за энергетиков заодно). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яша и черная икра Доброе утро, несломленные (надеемся на это) одесситы! «Одесская жизнь» призывает вас не забывать о том, что, несмотря на все выпавшие на нашу долю невзгоды, терять бодрости духа никогда не надо. Ведь все неприятности рано или поздно закончатся: и война завершится нашей общей победой, и свет в наших домах обязательно появится, и вода, и тепло, и еда в холодильнике… И даже красная и черная икра! ПОДРОБНЕЕ