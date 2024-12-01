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Одесский Новый базар в начале зимы: настроение и цены

Одесский Новый базар в начале зимы: настроение и цены

Календарь напоминает, что пришла зима. Погода намекает, что еще поздняя осень. Как услышала от покупателя на Новом базаре, настроение у нас, как цены…. И что он имел в виду?

Люди неторопливо проходят по Новому, жалуются, что картошка уже есть и по пятьдесят. Кто-то на это отвечает: «Ищите по тридцать пять или вообще не покупайте». На это слышен ответ в виде вопроса: «А что же покупать? Мандарины по сто двадцать?».

Да, некоторые цены поражают…

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 70-200 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 70-120 грн;
  • огурцы – 110-130 грн;
  • сладкий перец – 50-150 грн;
  • баклажаны – 60-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 140-170 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
На Новом рынке 1 декабря
На Новом рынке 1 декабря, овощи
На Новом рынке 1 декабря, фрукты
На Новом рынке 1 декабря, зелень
На Новом рынке 1 декабря, виноград
На Новом рынке 1 декабря, покупатели
На Новом рынке 1 декабря, яблоки
На Новом рынке 1 декабря, овощи-фрукты

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-50 грн;
  • лимоны – 70-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • сливы – 50-65 грн;
  • виноград – 90-130 грн;
  • груши – 50-90 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн;
  • апельсины – 85-120;
  • мандарины – 75-120.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 170-250;
  • творог – 100-160.
На Новом рынке 1 декабря, яйца
На Новом рынке 1 декабря, молочка
На Новом рынке 1 декабря, творог, брынза
На Новом рынке 1 декабря, мясо

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-220;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены (фоторепортаж).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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