Одесский Новый базар в начале зимы: настроение и цены

Календарь напоминает, что пришла зима. Погода намекает, что еще поздняя осень. Как услышала от покупателя на Новом базаре, настроение у нас, как цены…. И что он имел в виду?
Люди неторопливо проходят по Новому, жалуются, что картошка уже есть и по пятьдесят. Кто-то на это отвечает: «Ищите по тридцать пять или вообще не покупайте». На это слышен ответ в виде вопроса: «А что же покупать? Мандарины по сто двадцать?».
Да, некоторые цены поражают…
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 35-50 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 70-200 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 70-120 грн;
- огурцы – 110-130 грн;
- сладкий перец – 50-150 грн;
- баклажаны – 60-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- чеснок – 140-170 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-50 грн;
- лимоны – 70-100 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- сливы – 50-65 грн;
- виноград – 90-130 грн;
- груши – 50-90 грн;
- грейпфруты – 60-90 грн;
- апельсины – 85-120;
- мандарины – 75-120.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-90 грн;
- брынза – 170-250;
- творог – 100-160.
О ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-220;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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