28 апреля
Встретились осень с весной:
29 апреля
В Горсаду расцвело Иудино дерево:
30 апреля
Маленькие кафешки на Новом базаре – это что-то! Каждая – с собственным дизайном.
1 мая
В Одессе цветут каштаны:
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2 мая
С чувством юмора на одесском Привозе все в порядке:
3 мая
На субботней Дерибасовской в начале мая.
4 мая
На Пастера спрятался «памятник» зубу.
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