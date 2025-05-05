На Дерибасовской в Одессе, май 2025

28 апреля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Встретились осень с весной:

На одесском Новом рынке

29 апреля

В Горсаду расцвело Иудино дерево:

Иудино дерево в одесском Горсаду

30 апреля

Маленькие кафешки на Новом базаре – это что-то! Каждая – с собственным дизайном.

Одесское кафе

1 мая

В Одессе цветут каштаны:

В Одессе цветут каштаны

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

2 мая

С чувством юмора на одесском Привозе все в порядке:

Одесский юмор на Привозе

3 мая

На субботней Дерибасовской в начале мая.

На Дерибасовской в Одессе, май 2025

4 мая

На Пастера спрятался «памятник» зубу.

Памятник зубу в Одессе

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