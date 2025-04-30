Сирень белая, сирень «классическая» во всех оттенках… Ее белые и фиолетовые кисти расцвели повсюду: во дворах, у старинных особняков, вдоль тротуаров. Цветы будто шепчут: весна здесь, и она прекрасна, несмотря ни на что.

Маленькие кофейни (каждая – со своим особым дизайном) так и бросаются в глаза, «заманивают», ведь рядом с ними – тоже цветущая красота и аромат свежесваренного кофе.

Люди неспешно прогуливаются, впитывая каждый луч теплого (пока еще не палящего) солнца. Кто-то из местных выгуливает собаку, кто-то фотографирует сирень на фоне старой стены дома с лепниной.

Кто-то снимает куртку, ведь сегодня теплее, чем вчера, кто-то, наоборот, надевает: ветерок все же…

Снова слышу знакомое уже четвертый год:

– Будто и войны нет…

И тоже – не менее знакомый ответ:

– Воздушная тревога напомнит…

Последний день апреля… Тихий центр будто замер, чтобы вдохнуть настоящую весну. Ведь все так мгновенно проходит.

Но все же весна! И как же прекрасно дарованное нам самой природой чувство, что, несмотря на все невзгоды нашего нынешнего бытия, жизнь продолжается. И она прекрасна.

Держимся!..

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