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День стоматолога: где в Одессе увековечены зубы? (фото)

День стоматолога: где в Одессе увековечены зубы? (фото)

О, эта зубная боль!.. И как прекрасно избавление от нее! Сегодня, в Международный день стоматолога, 9 февраля, самое время вспомнить, что в нашем юморном городе имеются памятники зубам – здоровым, красивым, позитивным.

Конечно, никакие это не памятники, это рекламные арт-объекты, которые устанавливают обычно рядом со стоматкабинетами и прочими заведениями, где вас избавляют от зубной боли и дарят возможность улыбнуться во весь рот.

Памятник здоровому Зубу, который таки улыбается изо всех сил, и зазывает вас посетить Театр улыбок (каково?!) находится на улице Нежинской. Он стоит прямо на улице, на постаменте, позитивный и чисто одесский, еще и глазки строит. Давно стал такой себе нашей уличной штучкой-фишкой.

зубы, золотой зуб

Памятник зубу на Нежинской

зубы, Нежинская

На улице Нежинской

Кстати, не спешите покидать это место. Здесь не только «памятник», но и зеркало в форме зуба. И даже урна украшена им. Настоящее «зубное» место.

зубы, зеркало

Нежинская, зеркало в форме зуба

зубы, урна

Нежинская, урна с зубом

Впрочем, не Нежинской единой. Изображение мега-зуба вам встретится и на Торговой, и в других местах города.

Нет, не всегда у зубных «памятников» имеются «лица», они бывают и «безлики», главное, чтобы выглядели крепкими и здоровыми. Зубы вставляются напоказ, «увековечиваются», так и зазывая вас в кресло стоматолога.

зубы, вывеска

А не так давно еще один зуб «поселился» прямо в нише старого одесского дома на улице Пастера. Тоже «работает» рекламой. Еще бы: ранее в таких нишах устанавливали горделивые скульптуры. Скульптуры давно исчезли. Но зачем пустовать нишам? В самом деле, почему бы улыбающемуся обновленному зубику не поприветствовать вас прямо с высоты фасада исторического дома?

зубы, улица Пастера

Зуб на Пастера

Фото автора

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Мария Котова
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