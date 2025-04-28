Эти деревья, поражающие своей красотой, становятся настоящим украшением. Их нежно-розовые цветы, густо покрывающие ветви еще до появления листвы, создают невероятно живописную картину, которая притягивает взгляд.

Весеннее цветение багряника в Городском саду — еще одно напоминание о красоте природы, оживающей даже в наши сложные времена. А для многих это особая примета: цветет дерево Иуды — пришло лето. Хотя на улице сейчас немного похолодало.

Багряник, или церцис европейский, известный как «дерево Иуды», появился в Одессе еще в XIX веке. Считается, что багряники, вероятно, высадили в Городском саду в рамках экспериментов по акклиматизации декоративных деревьев.

И вот в конце апреля багряник в Городском саду снова расцвел, и это зрелище не может оставить равнодушным. В солнечный день цветы переливаются на свету, а в тени приобретают более глубокий, почти пурпурный оттенок.

В прошлом году, напомним, дерево Иуды в Городском саду расцвело раньше — это произошло еще 14 апреля. А вот в позапрошлом году багряник порадовал цветением только в начале мая.

Напомним, кстати, что «главное» Иудино дерево (то, что в Городском саду) серьезно пострадало в феврале 2021 года — из-за веса большого количества мокрого снега оно потеряло огромную ветвь.

Деревья Иуды можно встретить не только в Городском саду и на Соборке. Они есть в парке Победы и других местах Одессы.

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