«Та не мацайте!»
Надо все попробовать, а то, что попробовать нельзя, — к тому хотя бы прикоснуться.
Мужчина трогает огурцы, рядом с которыми написано «не массировать».
Продавщица:
— Вы читать умеете? Тут же все написано.
— Я думал, это шутка такая, — отвечает покупатель, продолжая «анализировать» качество огурцов пальцами.
— Ага, вот вам без шуток: «Та не мацайте! Не мацайте!»…
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 35-40 грн;
- картофель «молодой» — 100-150 грн;
- лук — 30-40 грн;
- помидоры — 50-230 грн;
- свекла — 30-40 грн;
- кабачки — 70-125 грн;
- огурцы — 60-130 грн;
- сладкий перец — 90-200 грн;
- баклажаны — 100-120 грн;
- капуста «молодая» — 60-80 грн;
- чеснок — 80-110 грн;
- морковь — 35-60 грн;
- редиска — 25-50 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 35-60 грн;
- груши — 70-110 грн;
- бананы — 50-90 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 55-80 грн;
- виноград — 70-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- мандарины — 50-130 грн;
- апельсины — 50-130 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 40-90 грн;
- брынза — 220-280 грн;
- сыр — 80-170 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 240-270 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн.
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-250 грн;
- шея — 230-320 грн;
- лопатка — 200-230 грн;
- ребра — 230-250 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 90-220 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 140-280 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-110 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 80-150 грн.
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