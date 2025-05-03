привоз одеса

«Та не мацайте!»

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Надо все попробовать, а то, что попробовать нельзя, — к тому хотя бы прикоснуться.

Мужчина трогает огурцы, рядом с которыми написано «не массировать».

огірки

Продавщица:

— Вы читать умеете? Тут же все написано.

— Я думал, это шутка такая, — отвечает покупатель, продолжая «анализировать» качество огурцов пальцами.

— Ага, вот вам без шуток: «Та не мацайте! Не мацайте!»…

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

овочі
  • картофель — 35-40 грн;
  • картофель «молодой» — 100-150 грн;
  • лук — 30-40 грн;
  • помидоры — 50-230 грн;
  • свекла — 30-40 грн;
  • кабачки — 70-125 грн;
  • огурцы — 60-130 грн;
  • сладкий перец — 90-200 грн;
  • баклажаны — 100-120 грн;
  • капуста «молодая» — 60-80 грн;
  • чеснок — 80-110 грн;
  • морковь — 35-60 грн;
  • редиска — 25-50 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

фрукти
  • яблоки — 35-60 грн;
  • груши — 70-110 грн;
  • бананы — 50-90 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 55-80 грн;
  • виноград — 70-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • мандарины — 50-130 грн;
  • апельсины — 50-130 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйця
  • яйца (десяток) — 40-90 грн;
  • брынза — 220-280 грн;
  • сыр — 80-170 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

м'ясо

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 240-270 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн.
  • антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-250 грн;
  • шея — 230-320 грн;
  • лопатка — 200-230 грн;
  • ребра — 230-250 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 90-220 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 140-280 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

риба
  • толстолобик — 50-110 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 80-150 грн.

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