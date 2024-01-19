Зачем в селе с двумя названиями в Одесской области соревнуются на лошадях и ходят с мешками за плечом

Состязания на лошадях и курбан на Троицу

Однако оказавшись в селе, основанном в 1830 году болгарскими переселенцами из одноименного села Купаран, попадаешь в мир древних традиций.

Сегодня Ровное одно из немногих мест, где можно стать участником старинных обрядов празднования Тодоровдня. В первую субботу после Масленицы почитают всех, кто носит имя Тодор, и тех, кто имеет в хозяйстве коней или осликов. Именно конные состязания – самое захватывающее зрелище в этот день, которое всегда собирало зрителей и участников из многих соседних сел.

Также не совсем традиционно тут варят курбан (блюдо из баранины) — на Троицу, когда в других болгарских селах это делают на день Святого Георгия. Троица — храмовый праздник села, и гостей в этот день потчуют самыми щедрыми угощениями.

Что в мешке у купаранца?

А еще про купаранцев говорят, что каждый из них всегда ходит с мешком. Так и говорят – «хора с чувал» (люди с мешком). И они действительно часто носили с собой мешки, чтобы, если вдруг представится возможность приобрести что-то для дома, туда можно было поместить все покупки. Хозяйственные люди, что тут скажешь.

Традиция сохранять выдержанное вино

Однако самая яркая традиция, которая жива и сегодня в этом не очень большом, но колоритном селе – это традиция сохранять выдержанное вино, чтобы отметить самое важное для любого родителя событие.

Итак, когда в семье купаранца рождается дочь, глава семьи считает своим долгом из урожая винограда этого или следующего (если сезон уже прошел) года сделать хорошее вино и закупорить пару десятков бутылок для важного события. Так, чтобы спустя много лет счастливый отец мог угостить этим уникальным вином дорогих гостей на свадьбе своей дочери.

Еще больше об интересных обычаях, сохранившихся в Ровном, знает его жительница Татьяна Джигова. Учитель по образованию и призванию, она не только учит детей болгарскому языку в болгарской воскресной школе, но и является большой ценительницей и берегиней традиций. Расспрашивая о них старшее поколение, она вместе с детьми старается воссоздавать обряды и давать им новую жизнь. Весной Татьяна обещала нам показать одну из старинных и почти забытых болгарских игр. Так что с Татьяной Джиговой, селом Купаран и его жителями нам еще предстоит познакомиться поближе.