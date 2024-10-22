Секреты ухода за питомцами: интервью с профессиональным грумером Людмилой Смольниковой

— Какие основные услуги предоставляет грумер?

— Грумер предоставляет различные услуги, в частности стрижку, купание, расчесывание шерсти, чистку ушей, стрижку когтей, вычесывание колтунов, уход за кожей и шерстью с помощью разнообразной косметики и СПА-оборудования, а также готовит собак к выставкам.

— Что грумеры делают для поддержания здоровья кожи и шерсти, чего нельзя достичь домашним уходом?

— Грумеры используют специальные профессиональные шампуни, кондиционеры, маски, сыворотки, инструменты и оборудование и главное — знания и технику, которую в домашнем уходе возможно получить, только научившись этому. Профессионал также может выявить ранние признаки кожных или других проблем, остающихся незамеченными при домашнем уходе, и вовремя направить к ветеринару.

— Как владельцам животных понять, что они нуждаются именно в груминге, а не ветеринарном осмотре?

— Нужно обращаться к грумеру регулярно, однако если есть проблемы со здоровьем (воспаления различного характера, покраснение кожи, слизистых, есть зуд, болезни кожи, чешуйки, специфический запах, выделения из ушей или глаз, расстройство пищеварения, рвота и другие состояния, не присущие здоровому организму) — нужен осмотр ветеринара.

— Какие процедуры из тех, что можно получить у грумеров, могут быть опасными и почему?

— Одной из таких процедур является ультразвуковая чистка зубов в груминг-салоне. Эта процедура опасна без диагностики и анестезии, поскольку собака испытывает стресс и боль. Без анестезии невозможно качественно оценить состояние десен, выявить глубокие проблемы с зубами или правильно удалить зубной камень. Такой уход должен выполнять только ветеринар, который имеет соответствующие инструменты, оборудование, квалификацию и подготовку. В груминг-салоне это может привести к травмам или ухудшению состояния здоровья животного.

Без осмотра ветеринара можно пропустить серьезные проблемы с зубами и деснами, а также повредить зубную эмаль или десны, вызвав боль. Кроме того, стресс от такой процедуры может негативно сказаться на здоровье животного в целом.

— Профессиональный груминг нужен всем собакам, или есть породы, которые могут обойтись без него?

— Профессиональный груминг нужен почти всем собакам, но интенсивность ухода варьируется в зависимости от породы. Декоративные породы с длинной или объемной шерстью, например мальтезе, йоркширские терьеры или пудели, мальтипу, бишоны, нуждаются в регулярном груминге для поддержания здоровья шерсти и избежания колтунов 1 раз в месяц + домашний уход (купание, сушка и расчесывание).

Породы с короткой шерстью, такие как лабрадоры, мопсы, таксы, бигли, бульдоги и другие, также нуждаются в регулярном груминге, а именно в процедуре «экспресс-линька», которая помогает избавиться от лишней линяющей (отмершей) шерсти. Такую процедуру, чтобы был эффект, стоит делать — 1 раз в 1-1,5 месяца. Если делать реже, линяющая шерсть все равно будет по всему дому и на вашей одежде.

Крупные породы собак также нуждаются в груминге, но уже реже. А вот кто в груминге как таковом не нуждается — это голые породы собак, ксолоитцкуинтли, мексиканские, перуанские, китайские хохлатые. Но в этом случае нужен интенсивный уход за кожей дома.

— Какие наиболее распространенные ошибки допускают владельцы в уходе за своими питомцами?

— Распространенные ошибки включают нерегулярное расчесывание, что приводит к образованию колтунов, неправильное или нечастое купание, пренебрежение стрижкой когтей, что может привести к боли или деформациям лап и боли в суставах, а также использование неподходящих шампуней, что может вызвать раздражение кожи. Чтобы узнать, что подойдет именно в вашем случае, надо брать консультацию у грумера по подбору косметики и инструмента или проходить онлайн-обучение для пэт-родителей, в этом я смогу вам помочь.

— Как понять, что пора посетить грумера: по каким признакам можно определить, что животному необходима профессиональная помощь?

Шерсть становится запутанной и тусклой, образуются колтуны.

От собаки исходит неприятный запах.

Кожа собаки сухая, шелушится или имеет раздражение.

Когти собаки слишком длинные, они могут задеваться за различные поверхности или даже вызывать дискомфорт во время ходьбы.

У собаки появляются чрезмерные слезные дорожки, грязь или много шерсти вокруг глаз, что мешает животному.

Если это линяющие породы, то ваша собака линяет больше чем обычно, шерсть остается на мебели и одежде.

Собака часто чешет определенные участки, выглядит беспокойной или раздражительной.

— Какие советы вы дали бы владельцам собак, которые имеют страх перед походом к грумеру?

— Начните знакомить собаку с грумингом еще с 3-4 месяцев дома. Научите ее спокойно реагировать на прикосновения к лапам, ушам, морде. Выберите грумера, который работает с животными мягко и внимательно. Постепенно увеличивайте время пребывания в груминг-салоне, чтобы собака адаптировалась к процессу. Начинайте с коротких сеансов, просто знакомя с инструментами для груминга, и неважно, это щенок или уже взрослый пес.

Используйте лакомства и похвалу, чтобы создать положительные ассоциации с грумингом.

Проявляйте терпение и не принуждайте собаку к грумингу. Если не получается проделывать уже более серьезные манипуляции, вернитесь к более простым и коротким сеансам, чтобы восстановить доверие.

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