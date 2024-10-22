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Секреты ухода за питомцами: интервью с профессиональным грумером Людмилой Смольниковой

Секреты ухода за питомцами: интервью с профессиональным грумером Людмилой Смольниковой

Еще каких-то 10 лет назад о груминге вообще мало кто слышал — это была услуга для состоятельных. Сейчас же культура ухода за нашими четвероногими друзьями меняется, на каждом шагу открываются груминг-салоны и в каждом — бесконечные записи на процедуры. Какие чудеса творят грумеры с шерстью животных и возможно ли это повторить дома? В этом интервью мы поговорим с Людмилой Смольниковой, опытным грумером, которая откроет нам секреты правильного ухода за собаками и котами. Узнайте, как поддерживать здоровье и красоту вашего питомца, какие ошибки обычно совершают владельцы и как сделать процедуру ухода комфортной для ваших друзей.

— Какие основные услуги предоставляет грумер?

— Грумер предоставляет различные услуги, в частности стрижку, купание, расчесывание шерсти, чистку ушей, стрижку когтей, вычесывание колтунов, уход за кожей и шерстью с помощью разнообразной косметики и СПА-оборудования, а также готовит собак к выставкам.

грумер

— Что грумеры делают для поддержания здоровья кожи и шерсти, чего нельзя достичь домашним уходом?

— Грумеры используют специальные профессиональные шампуни, кондиционеры, маски, сыворотки, инструменты и оборудование и главное — знания и технику, которую в домашнем уходе возможно получить, только научившись этому. Профессионал также может выявить ранние признаки кожных или других проблем, остающихся незамеченными при домашнем уходе, и вовремя направить к ветеринару.

грумер

— Как владельцам животных понять, что они нуждаются именно в груминге, а не ветеринарном осмотре?

— Нужно обращаться к грумеру регулярно, однако если есть проблемы со здоровьем (воспаления различного характера, покраснение кожи, слизистых, есть зуд, болезни кожи, чешуйки, специфический запах, выделения из ушей или глаз, расстройство пищеварения, рвота и другие состояния, не присущие здоровому организму) — нужен осмотр ветеринара.

грумер

— Какие процедуры из тех, что можно получить у грумеров, могут быть опасными и почему?

— Одной из таких процедур является ультразвуковая чистка зубов в груминг-салоне. Эта процедура опасна без диагностики и анестезии, поскольку собака испытывает стресс и боль. Без анестезии невозможно качественно оценить состояние десен, выявить глубокие проблемы с зубами или правильно удалить зубной камень. Такой уход должен выполнять только ветеринар, который имеет соответствующие инструменты, оборудование, квалификацию и подготовку. В груминг-салоне это может привести к травмам или ухудшению состояния здоровья животного.

Без осмотра ветеринара можно пропустить серьезные проблемы с зубами и деснами, а также повредить зубную эмаль или десны, вызвав боль. Кроме того, стресс от такой процедуры может негативно сказаться на здоровье животного в целом.

грумер

— Профессиональный груминг нужен всем собакам, или есть породы, которые могут обойтись без него?

— Профессиональный груминг нужен почти всем собакам, но интенсивность ухода варьируется в зависимости от породы. Декоративные породы с длинной или объемной шерстью, например мальтезе, йоркширские терьеры или пудели, мальтипу, бишоны, нуждаются в регулярном груминге для поддержания здоровья шерсти и избежания колтунов 1 раз в месяц + домашний уход (купание, сушка и расчесывание).

Породы с короткой шерстью, такие как лабрадоры, мопсы, таксы, бигли, бульдоги и другие, также нуждаются в регулярном груминге, а именно в процедуре «экспресс-линька», которая помогает избавиться от лишней линяющей (отмершей) шерсти. Такую процедуру, чтобы был эффект, стоит делать — 1 раз в 1-1,5 месяца. Если делать реже, линяющая шерсть все равно будет по всему дому и на вашей одежде.

Крупные породы собак также нуждаются в груминге, но уже реже. А вот кто в груминге как таковом не нуждается — это голые породы собак, ксолоитцкуинтли, мексиканские, перуанские, китайские хохлатые. Но в этом случае нужен интенсивный уход за кожей дома.

грумер

— Какие наиболее распространенные ошибки допускают владельцы в уходе за своими питомцами?

— Распространенные ошибки включают нерегулярное расчесывание, что приводит к образованию колтунов, неправильное или нечастое купание, пренебрежение стрижкой когтей, что может привести к боли или деформациям лап и боли в суставах, а также использование неподходящих шампуней, что может вызвать раздражение кожи. Чтобы узнать, что подойдет именно в вашем случае, надо брать консультацию у грумера по подбору косметики и инструмента или проходить онлайн-обучение для пэт-родителей, в этом я смогу вам помочь.

грумер

— Как понять, что пора посетить грумера: по каким признакам можно определить, что животному необходима профессиональная помощь?

  • Шерсть становится запутанной и тусклой, образуются колтуны.
  • От собаки исходит неприятный запах.
  • Кожа собаки сухая, шелушится или имеет раздражение.
  • Когти собаки слишком длинные, они могут задеваться за различные поверхности или даже вызывать дискомфорт во время ходьбы.
  • У собаки появляются чрезмерные слезные дорожки, грязь или много шерсти вокруг глаз, что мешает животному.
  • Если это линяющие породы, то ваша собака линяет больше чем обычно, шерсть остается на мебели и одежде.
  • Собака часто чешет определенные участки, выглядит беспокойной или раздражительной.

— Какие советы вы дали бы владельцам собак, которые имеют страх перед походом к грумеру?

— Начните знакомить собаку с грумингом еще с 3-4 месяцев дома. Научите ее спокойно реагировать на прикосновения к лапам, ушам, морде. Выберите грумера, который работает с животными мягко и внимательно. Постепенно увеличивайте время пребывания в груминг-салоне, чтобы собака адаптировалась к процессу. Начинайте с коротких сеансов, просто знакомя с инструментами для груминга, и неважно, это щенок или уже взрослый пес.

Используйте лакомства и похвалу, чтобы создать положительные ассоциации с грумингом.

Проявляйте терпение и не принуждайте собаку к грумингу. Если не получается проделывать уже более серьезные манипуляции, вернитесь к более простым и коротким сеансам, чтобы восстановить доверие.

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