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Консультация ветеринара бесплатно: куда звонить, если заболел кот или пес?

Консультация ветеринара бесплатно: куда звонить, если заболел кот или пес?

Из-за военных действий в некоторых регионах повреждены или разрушены ветеринарные клиники, а большинство специалистов были вынуждены выехать в более безопасные места.

Некоммерческий проект GladPet, ветеринарная клиника «Пес и Кот» и Канадская организация Veterinarians Without Borders организовали бесплатные ветеринарные онлайн-консультации.

Получить консультацию ветеринара бесплатно можно по телефону 0-800-351-428 (с 10.00 до 19.00, без выходных). Кроме того, можно зарегистрироваться через сайт vetconsult.gladpet.org и выбрать удобную дату и время для консультации в интернете.

Консультации рассчитаны на всех украинских владельцев домашних животных, не имеющих возможности посетить ветеринарную клинику в условиях военного времени или вынужденной эмиграции. Проектом предусмотрены три формы предоставления консультаций: в чате, по телефону, видеоконсультация в ZOOM.

Ветврачи могут помочь собакам, кошкам, птицам, грызунам, пресмыкающимся и другим экзотическим животным.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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