Сегодня День экономиста: кого можно поздравить

В эту субботу, 12 октября, в Украине вместе с мировым сообществом отмечают Всемирный день экономиста. Этот праздник чествует профессионалов, работающих в области экономики, исследующих рынки, анализирующих финансовые тенденции и помогающих формировать экономическую политику. В этот же день неофициально отмечается и День экономиста в Украине.
Сегодня можно поздравить с профессиональным праздником работников финансовых отделов в банках, частных и государственных компаниях, а также преподавателей и студентов экономических факультетов.
Как правило, в этот день проводят лекции и семинары по экономике, мастер-классы, дни открытых дверей в экономических учебных заведениях. Экономистов награждают грамотами, премиями и дипломами.
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Немного истории
Впервые слово «экономика» появилось в 4 веке до н.э. Это греческий термин, означающий «искусство ведения домашнего хозяйства». С развитием цивилизации роль данной сферы в жизни человечества становилась все более значимой. С течением времени людей стала интересовать цель их действий, способы и средства ее достижения. Так, 16 век ознаменовался началом зарождения первых экономических школ.
В 20 веке известный английский экономист Лайонел Роббинс определил предмет экономической науки и назвал ее проблемой выбора между целями и средствами, проблемой оптимального распределения ресурсов для удовлетворения этих целей и формирования механизмов, осуществляющих подобное распределение.
Что касается ежегодного октябрьского награждения экономистов, то Премия по экономическим наукам не является одной из Нобелевских премий, предоставленных Альфредом Нобелем в его завещании. Однако процесс выдвижения, критерии отбора и вручения наград Премии по экономическим наукам выполняются таким же образом, как и для оригинальных Нобелевских премий. Награда была основана в 1968 году путем «постоянного взноса» от центрального банка Швеции, Sveriges Riksbank, в честь 300-летия банка. Лауреатов премии по экономическим наукам выбирает Королевская шведская академия наук. Так, установление награды для экономистов превратилось в неофициальный праздник профессии.
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Экономист – профессия важная
В современном мире, где процессы развития во всех областях характеризуются высокими темпами, роль экономистов очень важна. Точные расчеты, планирование, прогнозирование, контроль развития хозяйственной сферы, анализ финансовой ситуации на предприятиях и экономической сфере в целом требуют от специалистов высоких профессиональных знаний, навыков, а также определенных личностных качеств. Всемирный день экономиста призван отметить важность этой профессии и каждого приобщенного к ней человека.
Человеку, желающему посвятить себя этой профессии, необходимо получить высшее образование, а также иметь аналитический склад ума, достаточные математические знания, быть усердным и внимательным, уметь работать с большим объемом информации и компьютерными программами.
На сегодняшний день данная профессия популярна на рынке труда. Но в условиях спроса возросло и количество специалистов, выпускаемых из вузов, поэтому сохраняется высокая конкуренция за рабочее место. Для успешного продвижения по карьерной ступени необходимо самосовершенствование и опыт работы. Но все это с лихвой окупится, потому что профессия экономиста престижна, универсальна и хорошо оплачиваемая.
Не забудьте поздравить сегодня всех знакомых экономистов и пожелайте им самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов. И пусть работа приносит радость, в делах будет порядок, а прибыль увеличивается в разы.