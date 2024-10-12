День музыки, астрономии и мигрирующих птиц: что еще празднуют 12 октября

Что празднуют в Украине и мире 12 октября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Всемирный день музыки
Посвящен распространению культурной ценности музыки и ее способности объединять людей независимо от происхождения, возраста или языка. В этот день обращают внимание на значение музыки в повседневной жизни и ее влияние на эмоциональное и духовное состояние человека. Он также служит вдохновением для музыкантов и композиторов продолжать развивать свои таланты и делиться ими с миром.
Международный день астрономии
Повышает интерес к астрономии и космосу среди людей всех возрастов. В этот день научные учреждения, планетарии и любители астрономии проводят различные мероприятия, чтобы поделиться своими знаниями о Вселенной. Это также возможность напомнить о важности космических исследований и их влиянии на развитие технологий и науки.
Всемирный день мигрирующих птиц
Направлен на повышение осведомленности о миграции птиц и вызовах, с которыми они сталкиваются во время своих путешествий. Этот день акцентирует внимание на важности сохранения мест их обитания, ведь птицы играют важную роль в поддержании экосистемы. Это также призыв к международному сотрудничеству в сохранении мигрирующих видов.
Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине
Обращает внимание на важность экономической науки в современном мире и роль экономистов в развитии общества. Он напоминает о влиянии экономических исследований на государственную политику и бизнес-процессы. В этот день чествуют специалистов, которые работают над решением экономических проблем и помогают укреплять экономическую стабильность.
День свободомыслия
Этот день напоминает о важности свободы мышления и права каждого человека на собственные убеждения и мировоззрение. Он призывает к открытому обмену идеями и содействию развитию критического мышления. День также служит напоминанием о необходимости борьбы с нетерпимостью и ограничением личной свободы мысли.
Международный день крика в момент разочарования
Призывает к эмоциональной разрядке и признает, что иногда выброс эмоций, таких как крик, может помочь людям справиться с разочарованием. Это своеобразный способ привлечь внимание к важности ментального здоровья и поиска здоровых методов преодоления стресса. День напоминает, что эмоции нуждаются в выражении, а не в подавлении.
Международный день африканских пингвинов
Посвящен привлечению внимания к сохранению африканских пингвинов, находящихся под угрозой исчезновения. Этот день напоминает о важности сохранения среды обитания этих уникальных птиц и международного сотрудничества в сохранении биоразнообразия. Он также дает возможность узнать больше о жизни пингвинов и их особенностях.
Международный день Пинотажа
Посвящен сорту винограда Пинотаж и виноделию, популярному в Южной Африке. Это возможность повысить осведомленность об этом виде вина, его уникальных вкусовых качествах и культуре его потребления. Также он дает возможность дегустаций и мероприятий, которые способствуют распространению культуры виноделия.
Всемирный день борьбы с артритом
Привлекает внимание к проблемам людей, страдающих артритом, и распространяет информацию о способах лечения и профилактики этого заболевания. Он также способствует повышению осведомленности о необходимости ранней диагностики и помощи тем, кто сталкивается с болью и ограничениями подвижности из-за артрита.
Европейский день донорства и трансплантации органов
Подчеркивает важность донорства органов и трансплантации как способа сохранения жизни. Он призывает к повышению осведомленности общества о необходимости стать донорами и поддерживать тех, кто ждет операцию. Также это возможность отдать дань уважения тем, кто уже сделал важный шаг и подарил жизнь другим.
Всемирный день хосписов и паллиативной помощи
Подчеркивает важность хосписной и паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми болезнями. В этот день организовываются акции поддержки пациентов и их семей, а также мероприятия для привлечения внимания к улучшению качества жизни людей на последнем этапе их пути.
Именины 12 октября
Какие сегодня именины: Александр, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Остап, Тарас, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Остап, Тарас.
Кто из известных людей родился 12 октября
- 1881 год — украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок Иван Мясоедов;
- 1937 год — украинский политик, правозащитник Степан Хмара;
- 1977 год — украинский гимнаст, двукратный призер Олимпийских игр Александр Береш.
Памятные даты 12 октября
- 1428 год — во время Столетней войны англичане начинают осаду Орлеана;
- 1492 год — Христофор Колумб, переплыв Атлантический океан, достигает современных Багамских островов, искренне веря, что добрался до Восточной Азии;
- 1618 год — армия Речи Посполитой совместно с казацкими отрядами пытается захватить Москву;
- 1727 год — на Генеральной раде в Глухове Даниила Апостола избирают гетманом Левобережной Украины (по новому стилю);
- 1860 год — Гарибальди Дзузеппе провозглашает Виктора Эмануила королем объединенного Королевства Италия;
- 1863 год — в Женеве образуют Международный Красный Крест;
- 1871 год — президент США Улисс Грант запрещает Ку-клукс-клан и приказывает арестовать лидеров этой организации;
- 1863 год — в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;
- 1905 год — Норвегия разрывает унию со Швецией и становится независимым королевством;
- 1917 год — экипаж миноносца «Завидный» поднимает Украинский флаг и отказывается его спускать;
- 1939 год — Народное Собрание Западной Украины под давлением большевиков принимает декларации, направленные на вхождение края в состав УССР;
- 1947 год — в западных областях Украинской ССР начинается самая массовая за послевоенный период депортация украинцев;
- 1956 год — создают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ);
- 1965 год — на торжественной церемонии в Букингемском дворце члены группы The Beatles становятся кавалерами Ордена Британской империи;
- 1994 год — в городе Вади-Араба на иордано-израильской границе подписывают полномасштабный договор о мире между Израилем и Иорданией;
- 2010 год — в результате столкновения локомотива с пассажирским автобусом в Никопольском районе погибает 45 человек.