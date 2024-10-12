Сьогодні День економіста: кого можна привітати

Сьогодні можна привітати з професійним святом працівників фінансових відділів у банках, приватних та державних компаніях, а також викладачів та студентів економічних факультетів.

Як правило, цього дня проводять лекції та семінари з економіки, майстер-класи, дні відкритих дверей в економічних навчальних закладах. Економістів нагороджують грамотами, преміями та дипломами.

Трохи історії

Вперше слово “економіка” з’явилося в 4 столітті до н. Це грецький термін, що означає “мистецтво ведення домашнього господарства”. З розвитком цивілізації роль цієї сфери у житті людства ставала дедалі значимішою. З часом людей стала цікавити мету їхніх дій, способи та засоби її досягнення. Так, 16 століття ознаменувалося початком зародження перших економічних шкіл.

У 20 столітті відомий англійський економіст Лайонел Роббінс визначив предмет економічної науки та назвав її проблемою вибору між цілями та засобами, проблемою оптимального розподілу ресурсів для задоволення цих цілей та формування механізмів, що здійснюють подібний розподіл.

Щодо щорічного жовтневого нагородження економістів, то Премія з економічних наук не є однією з Нобелівських премій, наданих Альфредом Нобелем у його заповіті. Проте процес висування, критерії відбору та вручення нагород Премії з економічних наук виконуються так само, як і для оригінальних Нобелівських премій. Нагороду було засновано 1968 року шляхом “постійного внеску” від центрального банку Швеції, Sveriges Riksbank, на честь 300-річчя банку. Лауреатів премії з економічних наук обирає Королівська шведська академія наук. Так, встановлення нагороди для економістів перетворилося на неофіційне свято професії.

Економіст – професія важлива

У світі, де процеси розвитку в усіх галузях характеризуються високими темпами, роль економістів дуже важлива. Точні розрахунки, планування, прогнозування, контроль розвитку господарської сфери, аналіз фінансової ситуації на підприємствах та економічній сфері загалом вимагають від фахівців високих професійних знань, навичок та певних особистісних якостей. Всесвітній день економіста покликаний відзначити важливість цієї професії та кожної долученої до неї людини.

Людині, яка бажає присвятити себе цій професії, необхідно здобути вищу освіту, а також мати аналітичний склад розуму, достатні математичні знання, бути старанною та уважною, вміти працювати з великим обсягом інформації та комп’ютерними програмами.

На сьогоднішній день ця професія популярна на ринку праці. Але в умовах попиту зросла і кількість фахівців, що випускаються з вишів, тому зберігається висока конкуренція за робоче місце. Для успішного просування кар’єрним ступенем необхідне самовдосконалення та досвід роботи. Але все це з лишком окупиться, тому що професія економіста престижна, універсальна і добре оплачувана.

Не забудьте привітати сьогодні всіх знайомих економістів та побажайте їм найдостовірніших звітів, детальної аналітики та лише точних прогнозів. І нехай робота приносить радість, у справах буде лад, а прибуток збільшується у рази.