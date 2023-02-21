Всемирный день экскурсовода: история и традиции

Наверное, немного найдется в нашем обществе людей, которые не любят путешествовать. Ведь это так здорово – гулять по незнакомым улочкам других городов и даже стран, фотографировать достопримечательности, узнавать особенности местной кухни, а по возвращению домой радостно делиться впечатлениями с родными и друзьями. Но все это было бы сложно осуществить без помощи профессионалов – экскурсоводов или гидов и прочих сотрудников сферы туризма. А вы знаете, что в этот день, 21 февраля, их профессиональный праздник?

Как появился День экскурсовода

Профессия «экскурсовод» появилась еще в античном мире. Первые гиды сопровождали путешествующих иноземцев за определенную плату в Древней Греции и Риме. Античные туристы прибывали из разных стран посмотреть на олимпиады и гладиаторские бои. В эпоху Средневековья паломники преодолевали большие расстояния, чтобы посетить святые места и приобщиться к духовным традициям. А современные путешественники предпочитают не только отдыхать в отпуске, но и развиваться.

Всемирный день экскурсовода – неофициальный праздник. Он возник в 1990 году в Лондоне. Его инициатором стала президент Международной федерации ассоциаций экскурсоводов Т. Лоизидес. Идею празднования поддержали другие страны мира. Его цель – привлечь внимание властей и туроператоров к важности профессии экскурсовода, качеству оказываемых услуг и подготовке специалистов.

Ежегодно 21 февраля во многих странах, особенно в тех, которые выступают туристическими центрами, устраивают всевозможные мероприятия, приуроченные ко Дню гида. Например, в Словакии организуют пешие прогулки по увлекательным маршрутам. В Латвии всем желающим предлагаются бесплатные экскурсии по улицам столичного города. А в ОАЭ организуются обзорные путешествия по самым красивым мечетям страны.

Также в этот день руководители туристических агентств вручают сотрудникам почетные грамоты, дипломы, памятные подарки, денежные премии. Устраиваются конференции, семинары, курсы повышения квалификации, участники которых обмениваются знаниями и опытом.

Каким должен быть профессиональный гид?

До середины XIX века туризм носил исключительно ознакомительный характер, и экскурсоводом мог стать более или менее образованный человек, проживающий в данной местности. Да и в середине прошедшего столетия гидом мог стать практически любой человек, имеющий образование и знания в области истории определенного города или государства. Поэтому экскурсоводами зачастую работали педагоги, филологи и даже учащиеся исторических университетов.

Но впоследствии требования к профессиональным качествам гидов были значительно повышены, и экскурсоводами стали называться люди, прошедшие сложный подготовительный процесс.

Профессиональный гид должен соответствовать ряду качеств. В первую очередь, это хорошие навыки в определенной сфере, к примеру, истории той или иной эпохи. Одновременно с этим, гиду нужно легко ориентироваться в нескольких науках: истории, географии и культуре. Четкая, правильная речь, отличная память, умение непринужденно общаться с посторонними людьми, трудолюбие терпение и целеустремленность также входят в список главных качеств, которыми должен обладать гид. Кроме того, одним из требований к экскурсоводу является знание иностранных языков.

Современные экскурсоводы проходят соответствующую подготовку в учебных заведениях с получением сертификата и диплома об образовании.

Таким образом, экскурсовод – это не только умелый рассказчик: это еще и ценитель прекрасного, и кладезь знаний. И в этот профессиональный праздник можно пожелать нашим гидам всего самого лучшего. Пусть здоровья хватит на самые долгие экскурсии, а работа приносит радость, ведь после интересной поездки многим хочется снова вернуться в эти же места и вновь получить массу положительных эмоций и новых знаний.