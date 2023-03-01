Всемирный день комплиментов: кто и зачем придумал этот праздник

Сегодня 1 марта – первый день весны. Но не только: именно в этот день в мире отмечают хоть и не официальный, но довольно милый и позитивный праздник – День комплиментов.

Вы помните, когда в последний раз вам делали комплимент? Помните, как он заставил вас почувствовать, что вас ценят? Для того, чтобы поделиться этим чувством благополучия с окружающими и был создан Всемирный день комплимента. Ведь нет ничего лучше, чем знать, как вы меняете жизнь других людей и что то, что вы делаете, для кого-то имеет значение.

Этот день был основан в начале 2000-х Гансом Поортвлиетом из Нидерландов и первоначально назывался Национальным днем комплимента. Но вскоре Поортвлиет подумал, что этот день должен носить более глобальный характер и переименовал его во «Всемирный день комплимента». По словам Ганса, сейчас есть идея сделать этот День «самым положительным днем в мире».

Что такое комплимент?

Комплимент – коммуникативный посыл, восхищенно подчеркивающий те или иные достоинства человека.

Комплименты хороши тем, что:

просто делают людей счастливее;

повышают самооценку и чувство собственного достоинства;

увеличивают производительность труда;

способствуют взаимному благополучию.

Хорошо относящиеся друг к другу люди обмениваются комплиментами, потому что это приятно. Также дюди говорят комплименты, чтобы наладить контакт и улучшить отношения.

Умение говорить комплименты – показатель общей и психологической культуры, показатель воспитанности и душевного здоровья. Если человек умеет говорить комплименты – он, скорее всего, внимателен к окружающим, умеет видеть их достоинства и чувствует, как об этом красиво сказать. Человек любит говорить комплименты – значит, у него позитивный настрой, ему нравятся люди и, скорее всего, он нравится сам себе. А с таким человеком всегда светло и приятно.

Как отмечают День комплимента

Как правило, в День комплимента во всем мире проводятся специальные акции или флешмобы, где все желающие дарят теплые слова одобрения каждому прохожему.

Но тут стоит заметить, что многие стесняются или боятся говорить комплименты, а уместное и приятное одобрение – это целое искусство, которому нужно учиться. Похвала должна быть основана на реальном факте, иначе она превращается в банальную лесть и может вызвать негативную реакцию.

Как правильно делать комплименты

Для того чтобы комплимент получился искренним и небанальным, обратите внимание на то, что нравится человеку. Или похвалите то, чем он занимается. Сказанные вами слова должны быть уместны, чтобы не получилось напряженной и неудобной ситуации.

Если в комплименте вы сравниваете какие-то внешние качества человека с кем-то – убедись, что таким сравнением человек не будет обижен. Конечно, карие глаза мы не сравниваем с цветом земли, а низким людям мы, например, не говорим, что они похожи на Дюймовочку.

Чувство юмора тоже заслуживает похвалы, но сравнивать с определенными юмористами своих знакомых не стоит: вряд ли им это придется по вкусу.

Но самое главное – говорите только искренние комплименты от всего сердца. Тогда у вас точно получится сделать приятно человеку.

А вы часто делаете комплименты? И как относитесь к комплиментам в свой адрес?

Ранее мы рассказывали о Дне объятий, Дне «Спасибо» и Дне улыбки.