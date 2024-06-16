Сегодня – День отца: не забудьте поздравить любимого папу

День отца: откуда он берет свое начало

Праздник отцов появился еще в 1909 году по инициативе Соноры Додд из города Спокана (штат Вашингтон, США). Во время празднования Дня матери, который к тому времени уже был в стране официальным праздником, женщина вспомнила своего отца Уильяма, который после смерти жены воспитал в одиночку шестерых детей. Сонора всегда испытывала особое уважение к своему отцу, и поэтому обратилась с просьбой в городской совет, чтобы ей разрешили основать новый праздник – День отца.

Идею сразу одобрили и установили дату – 5 июня, в честь дня рождения Уильяма. Однако подготовка к празднованию немного затянулась, поэтому событие состоялось только 19 июня 1910 года.

Впоследствии к идее празднования Дня отца подключились и другие штаты. С 1966 года этот праздник стал в США официальным. А к 2012 году уже более 28 стран мира чествовали пап именно в третье воскресенье июня.

При этом в некоторых странах День отца приходится на другие даты. Например, в Южной Корее это общий праздник для матери и отца 8 мая, в Польше его празднуют 23 июня, а в Португалии, Испании и Италии – 19 марта.

Еще по теме: День отца: какие еще праздники отмечают 16 июня в Украине и мире

В Украине ранее официального праздника отцов не существовало, хотя неформально родителей иногда поздравляли в третье воскресенье июня, а иногда – в третье воскресенье сентября. Так было до 2019 года, когда президент Украины Петр Порошенко своим указом инициировал официальное празднование Дня отца. И теперь его отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.

Как празднуют День отца в разных странах

День отца – это праздник уважения и благодарности мужчинам, которые заботятся о своих детях. В этот день отцы со всего мира получают поздравления, цветы, подарки, а в некоторых странах специально к празднику – и дополнительную помощь.

Так, в США в преддверии праздника принято оказывать материальную помощь родителям, которые самостоятельно воспитывают детей, а еще в этой стране особое отношение к розам: красную розу носят у сердца если отец жив, а белую – если отец уже покинул этот мир.

В Германии День отца – это всегда выходной, поскольку отмечается вместе с праздником Вознесение Господне. Традиционно в этот день отцы встречаются с друзьями, запасаются пивом и закусками и отправляются праздновать на природу.

В Финляндии улицы украшают флагами, а в некоторых городах проводят фестивали. Дети заранее готовят папам подарки, созданные собственноручно, а жены готовят праздничный обед.

В Италии День отца отмечают 19 марта – в День святого Джузеппе, или святого Иосифа. Традиционно празднование начинается с шествия по городу с иконой святого Иосифа. Часто в некоторых регионах устраивают обеды для бедняков, которых обслуживает сам хозяин дома. На двери своего дома итальянцы вешают оливковую ветвь, которая означает, что сегодня они могут угостить обедом любого.

В Украине День отца – молодой праздник, поэтому еще пока не сформировались какие-то особые традиции, но в этот день принято дарить подарки, благодарить за любовь и заботу своих отцов, а еще проводить весело время вместе.

И, конечно же, стоит напомнить, что в этом году, когда продолжается война, празднование состоится для каждого по-особенному, ведь многие не могут поздравить своих пап лично: из-за войны тысячи украинских семей остались разделенными – либо из-за вынужденной миграции, либо мужчины сражаются на фронтах за нашу свободу и независимость.

Ну а те, у кого есть такая возможность, могут пожелать любимым папам здоровья, счастья, долгих лет и всегда оставаться поддержкой и опорой для своей семьи.

Фото: depositphotos.com