Сьогодні – День батька: не забудьте привітати коханого тата

День батька: звідки він бере свій початок

Свято батьків з’явилося ще 1909 року з ініціативи Сонори Додд із міста Спокана (штат Вашингтон, США). Під час святкування Дня матері, що до на той час уже був у країні офіційним святом, жінка згадала свого батька Вільяма, який після смерті дружини виховав поодинці шістьох дітей. Сонора завжди мала особливу повагу до свого батька, і тому звернулася з проханням до міської ради, щоб їй дозволили заснувати нове свято – День батька.

Ідею одразу схвалили та встановили дату – 5 червня, на честь дня народження Вільяма. Однак підготовка до святкування трохи затяглася, тому подія відбулася лише 19 червня 1910 року.

Згодом до ідеї святкування Дня батька підключилися інші штати. З 1966 року це свято стало у США офіційним. А до 2012 року вже понад 28 країн світу вшановували тат саме у третю неділю червня.

При цьому в деяких країнах День батька посідає інші дати. Наприклад, у Південній Кореї це спільне свято для матері та батька 8 травня, у Польщі його святкують 23 червня, а у Португалії, Іспанії та Італії – 19 березня.

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В Україні раніше офіційного свята батьків не існувало, хоча неформально батьків іноді вітали у третю неділю червня, а іноді – у третю неділю вересня. Так було до 2019 року, коли президент України Петро Порошенко своїм указом ініціював офіційне відзначення Дня батька. І тепер його відзначають щороку третьої неділі червня.

Як святкують День батька у різних країнах

День батька – це свято поваги та подяки чоловікам, які дбають про своїх дітей. Цього дня батьки з усього світу отримують вітання, квіти, подарунки, а в деяких країнах спеціально до свята – додаткову допомогу.

Так, у США напередодні свята прийнято надавати матеріальну допомогу батькам, які самостійно виховують дітей, а ще в цій країні особливе ставлення до троянд: червону троянду носять у серця якщо батько живий, а білу – якщо батько вже покинув цей світ.

У Німеччині День батька – це завжди вихідний, оскільки відзначається разом зі святом Вознесіння Господнє. Традиційно цього дня батьки зустрічаються з друзями, запасаються пивом та закусками та вирушають святкувати на природу.

У Фінляндії вулиці прикрашають прапорами, а в деяких містах проводять фестивалі. Діти заздалегідь готують татам подарунки, створені власноруч, а дружини готують святковий обід.

В Італії День батька відзначають 19 березня – у День святого Джузеппе, або святого Йосипа. Традиційно святкування починається з ходи містом з іконою святого Йосипа. Часто у деяких регіонах влаштовують обіди для бідняків, яких обслуговує сам хазяїн удома. На двері свого будинку італійці вішають оливкову гілку, яка означає, що сьогодні вони можуть пригостити будь-кого обідом.

В Україні День батька – молоде свято, тому ще поки що не сформувалися якісь особливі традиції, але цього дня прийнято дарувати подарунки, дякувати за любов і турботу своїм батькам, а ще проводити весело час разом.

І, звичайно ж, варто нагадати, що цього року, коли триває війна, святкування відбудеться для кожного по-особливому, адже багато хто не може привітати своїх тат особисто: через війну тисячі українських сімей залишилися розділеними – або через вимушену міграцію, або чоловіки борються на фронтах за нашу свободу та незалежність.

Ну а ті, хто має таку можливість, можуть побажати улюбленим татам здоров’я, щастя, довгих років і завжди залишатися підтримкою та опорою для своєї родини.

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