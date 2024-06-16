День отца: какие еще праздники отмечают 16 июня в Украине и мире

Международный день отца и День отца в Украине

Международный день отца, провозглашенный Организацией Объединенных Наций, посвящен почитанию всех родителей в мире за их самоотверженную любовь и заботу. В Украине День отца также отмечается каждый год в третье воскресенье июня.

Международный день водопадов

16 июня отмечается Международный день водопадов. Этот праздник посвящен красоте и величию водопадов, являющихся одними из самых впечатляющих природных явлений на нашей планете. Водопады могут иметь разные формы и размеры, от нежных каскадов до мощных потоков воды.

Международный день домашних работников

Этот день признает важную роль домашних работников, предоставляющих основные услуги, такие как уборка, приготовление пищи и уход за домохозяйствами. Эти работники часто остаются незамеченными, хотя их труд имеет большое значение для поддержки семей и общин. В этот день мы благодарим их за их тяжелый труд и выступаем за улучшение условий труда и защиту их прав.

Всемирный день морских черепах

16 июня отмечается Всемирный день морских черепах. Этот день посвящен осознанию важности морских черепах, большинство из которых находятся под угрозой исчезновения. На суше эти животные кажутся медленными и угловатыми, но в воде они демонстрируют элегантность и скорость.

Международный день семейных денежных переводов

Праздник был создан в 2015 году на политическом форуме в Милане и позже, в 2018 году, официально признан Организацией Объединенных Наций. Оно подчеркивает важную роль семейных денежных переводов в жизни многих людей, особенно в поддержке их семей в разных странах.

Международный день африканского ребенка

Этот день был начат Организацией африканского единства в 1991 году. Он направлен на повышение осведомленности о потребностях африканских детей, часто живущих в условиях бедности, конфликтов и других тяжелых обстоятельств.

Исторические события, произошедшие 16 июня

16 июня произошли следующие события в истории человечества:

1578 — Во Львове казнили казацкого предводителя, молдавского хозяина Ивана Подкову.

1633 — суд инквизиции принял решение наказать Галилео Галилея за ересь.

1903 — в США 20 бизнесменов, включая Генри Форда, основали компанию Ford Motor.

1903 — в США зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola.

1925 — в Крыму открыли детский лагерь «Артек».

1934 — создан Союз писателей Украины.

1960 — в США впервые показали фильм Альфреда Хичкока «Психо», ныне являющийся классикой мирового кинематографа.

1963 — в космос отправилась первая женщина-космонавт — 26-летняя Валентина Терешкова.

1977 — Леонид Брежнев избран председателем президиума Верховного совета СССР.

2010 — Бутан стал первой страной, полностью запретившей табак.

2016 — открыт «Диснейленд» в Шанхае.

Известные люди, родившиеся 16 июня

Известно, что это число родилось: