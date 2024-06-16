Война, день 844: самое горячее направление фронта и к чему призывают участники саммита мира

О ситуации на фронте: где горячее всего

По данным Генштаба, в течение прошедших суток противник нанес по территории Украины два ракетных и 39 авиационных ударов с применением 48 КАБ, задействовал 423 дрона-камикадзе. Кроме того, враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Самая жаркая обстановка, как и накануне остается на Покровском направлении фронта. С начала суток количество боевых столкновений здесь увеличилось до 33. Наиболее активен враг в районе Очеретиного. Силами обороны уже отбиты 25 атак агрессора, восемь боев еще продолжаются.

Предварительно, за текущие сутки потери оккупантов на указанном направлении составляют 232 особы. Уничтожена одна боевая бронированная машина, два миномета на пять автомобилей. Повреждены три орудия, миномет и автомобиль.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили шесть попыток противника улучшить свое положение в районах Волчанска и Тихого.

А как свидетельствуют данные паблика Deep State, россияне продвинулись под Очеретиным – в районе Новоалександровки и Сокола. До важной логистической трассы Покровск – Константиновка врагу остается около 7 километров.

Потери врага на утро 16 июня 2024

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов, а потери техники врага следующие:

6 бронемашин;

58 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

11 БПЛА;

3 крылатых ракеты;

56 транспортных средств;

3 единицы спецтехники.

Саммит мира: появился проект коммюнике

Появился проект совместного коммюнике мирного саммита по Украине в Швейцарии.

В частности, как сообщает информагентство Reuters, содержание коммюнике будет иметь следующие пункты:

выражение приверженности суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно признанных границах;

заявление о необходимости работы ЗАЭС под контролем Украины;

заявление о недопустимости нападения на торговые суда в Черном и Азовском морях, гражданские порты и портовую инфраструктуру;

призыв к возвращению всех украинских детей из РФ в Украину, обмену пленных по принципу «всех на всех».

Также в проекте говорится о недопустимости угроз применения ядерного оружия.

Страны-участницы саммита также призывают «воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или независимости любого государства, включая Украину».