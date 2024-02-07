Раны Одессы: в начале Преображенской через полгода после ракетного удара (фоторепортаж)

Начало улицы Преображенской… Люди, что проходят здесь по делам или просто прогуливаются, обязательно останавливаются и присматриваются к этим одесским домам, ранам которых – уже более полугода. Однажды услышала: «Больше не будем сюда приходить. Я не могу это видеть»…
В этом сквере без названия мы были сразу после «прилета», затем – через полтора месяца, в сентябре. В ноябре прошлого года увидели, как здесь начались какие-то работы: заработала техника.
Что сегодня?.. Да практически – все то же. Вот только рядом с домом номер два появились стройматериалы и стенд, извещающий, что восстановительные работы в доме номер два финансирует БО «Благотворительный фонд Леруа Марлен Солидарность».
Все остальное – практически без изменений. В начале исторической улицы – изуродованные дома, старые камни – почти всюду; останки того, что когда-то было ограждением, дверью, рамами…
А вот что касается зеленой зоны, то местные таки позаботились о ней: растения укутаны от зимних холодов и ветра, вывешены кормушки для птичек…
Как это все выглядит сейчас, когда прошло уже более полугода с того июльского рашистского прилета – в нашем фоторепортаже:
Фото автора