Раны Одессы: в начале Преображенской через полгода после ракетного удара (фоторепортаж)

В этом сквере без названия мы были сразу после «прилета», затем – через полтора месяца, в сентябре. В ноябре прошлого года увидели, как здесь начались какие-то работы: заработала техника.

Что сегодня?.. Да практически – все то же. Вот только рядом с домом номер два появились стройматериалы и стенд, извещающий, что восстановительные работы в доме номер два финансирует БО «Благотворительный фонд Леруа Марлен Солидарность».

Все остальное – практически без изменений. В начале исторической улицы – изуродованные дома, старые камни – почти всюду; останки того, что когда-то было ограждением, дверью, рамами…

А вот что касается зеленой зоны, то местные таки позаботились о ней: растения укутаны от зимних холодов и ветра, вывешены кормушки для птичек…

Как это все выглядит сейчас, когда прошло уже более полугода с того июльского рашистского прилета – в нашем фоторепортаже:

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