Новости Одессы и Одесской области

Раны Одессы: в начале Преображенской через полгода после ракетного удара (фоторепортаж)

Раны Одессы: в начале Преображенской через полгода после ракетного удара (фоторепортаж)

Начало улицы Преображенской… Люди, что проходят здесь по делам или просто прогуливаются, обязательно останавливаются и присматриваются к этим одесским домам, ранам которых – уже более полугода. Однажды услышала: «Больше не будем сюда приходить. Я не могу это видеть»…

В этом сквере без названия мы были сразу после «прилета», затем – через полтора месяца, в сентябре. В ноябре прошлого года увидели, как здесь начались какие-то работы: заработала техника.

Что сегодня?.. Да практически – все то же. Вот только рядом с домом номер два появились стройматериалы и стенд, извещающий, что восстановительные работы в доме номер два финансирует БО «Благотворительный фонд Леруа Марлен Солидарность».

Восстановительные работы в Одессе
в одесском сквере без названия

Все остальное – практически без изменений. В начале исторической улицы – изуродованные дома, старые камни – почти всюду; останки того, что когда-то было ограждением, дверью, рамами…

Раны Одессы, в сквере без названия
Раны Одессы
Раны Одессы, Преображенская
Раны Одессы, полгода спустя

А вот что касается зеленой зоны, то местные таки позаботились о ней: растения укутаны от зимних холодов и ветра, вывешены кормушки для птичек…

Центр Одессы, полгода после прилета
Раны Одессы, камни
Пострадавший от ракетного удара одесский сквер
Разрушенные дома в Одессе
Центр Одессы, полгода после прилета

Как это все выглядит сейчас, когда прошло уже более полугода с того июльского рашистского прилета – в нашем фоторепортаже:

Одесский дом, разрушенный ракетой
В одесском сквере ез названия
в центре Одессы в дни войны
Раны Одессы, окна разрушенного дома
Разрушенный одесский дом

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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