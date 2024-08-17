Как Одесса переживает августовскую жару (фоторепортаж)

Вот и еще один военный жаркий августовский день… Ягодки шиповника словно намекают, что скоро осень, листья на деревьях – о том же. А лето, жаркое одесское лето не сдается.

Кто-то мечтает о дожде, кому-то жара – по душе, а кто-то мудро говорит, что погода – это такое…

Жизнь продолжается… Жаркие улицы наполнены не только солнечными жаркими лучами. Кто-то привычно тащит сумки с продуктами, кто-то отдыхает в тени, если, конечно, найдет ее.

Пожилые люди на скамейках обсуждают все ту же жару, а еще, конечно, все, что связано с нашими временами…

– Слышала, что жара будет еще сильнее… Снова свет выключать будут…

– Может, обойдется как-нибудь?

– Нет, предупреждают же. Надо быть готовым…

– Как к этому приготовишься?

– Ну живем же… Война идет, «прилеты», а мы же живем…

А иногда люди сидят молча, смотрят на цветы или фонтан, словно медитируют…

Но все это в парке или в Городском саду. А вот улицы иногда, даже в разгар дня, кажутся тихими-тихими. Словно в ожидании: то ли еще большей жары, то ли осени. А, скорее, того главного, чем мы с вами живем последние почти два с половиной года, на что надеемся больше всего…

Держимся!..

Фото автора