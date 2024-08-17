Новости Одессы и Одесской области

Как Одесса переживает августовскую жару (фоторепортаж)

Как Одесса переживает августовскую жару (фоторепортаж)

Вот, кажется, если август уходит за экватор, то должно быть хоть чуть-чуть прохладнее. Но нет, хотя осенние признаки где-то и просматриваются на улицах города, жара не покидает.

Вот и еще один военный жаркий августовский день… Ягодки шиповника словно намекают, что скоро осень, листья на деревьях – о том же. А лето, жаркое одесское лето не сдается.

Август в Одессе, дом, улица
Август в Одессе, женщина на улице
Август в Одессе, реставрация дома
Август в Одессе, дети на скейтах
Август в Одессе, клумба

Кто-то мечтает о дожде, кому-то жара – по душе, а кто-то мудро говорит, что погода – это такое…

Жизнь продолжается… Жаркие улицы наполнены не только солнечными жаркими лучами. Кто-то привычно тащит сумки с продуктами, кто-то отдыхает в тени, если, конечно, найдет ее.

Август в Одессе, летние цветы
Август в Одессе, розы
Август в Одессе, стрит-арт
Август в Одессе, дерево и плющ
Август в Одессе, палисадник

Пожилые люди на скамейках обсуждают все ту же жару, а еще, конечно, все, что связано с нашими временами…

– Слышала, что жара будет еще сильнее… Снова свет выключать будут

– Может, обойдется как-нибудь?

– Нет, предупреждают же. Надо быть готовым…

– Как к этому приготовишься?

– Ну живем же… Война идет, «прилеты», а мы же живем…

А иногда люди сидят молча, смотрят на цветы или фонтан, словно медитируют…

Август в Одессе, прохожие
Август в Одессе, признак осени
Август в Одессе, дом, обвитый плющом
Август в Одессе, в кафе
Август в Одессе, фасад дома

Но все это в парке или в Городском саду. А вот улицы иногда, даже в разгар дня, кажутся тихими-тихими. Словно в ожидании: то ли еще большей жары, то ли осени. А, скорее, того главного, чем мы с вами живем последние почти два с половиной года, на что надеемся больше всего…

Держимся!..

Август в Одессе, Афины
Август в Одессе, цветы
Август в Одессе, на улице
Август в Одессе
Август в Одессе, дерево

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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