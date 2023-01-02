В приложении «Дія» выбрали дату Рождества и добавили новые услуги

Голосование в мобильном приложении «Дія» о дате празднования Рождества Христова в Украине завершилось. Как стало известно, больше всего голосов отдали за Рождество 25 декабря. Также теперь в приложении можно заменить водительское удостоверение и получить справку о несудимости.

Когда украинцам праздновать Рождество: итоги голосования в «Діе»

Итоги голосования опубликовали в мобильном приложении. Всего в опросе приняли участие более полутора миллионов украинцев. Голосование завершено со следующим результатом:

За 25 декабря – 903 265 голосов;

За 7 января – 390 125 голосов;

За обе даты – 192 788 голосов;

Не празднуют Рождество – 45 075 голосов.

Новые документы

Кроме того, теперь через мобильное приложение можно подать заявку на замену водительского удостоверения, а также получить справку о несудимости.

Таким образом, если права были утеряны или вы сменили фамилию, то достаточно сделать пару кликов в приложении. И больше никаких поездок в сервисный центр МВД.

Вторым нововведением стало получение справки о несудимости. Весь процесс полностью автоматизирован. Ничего заполнять не нужно. Все данные автоматически подтянутся из реестра.