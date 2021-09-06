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Рош а-Шана: традиции еврейского Нового года

Рош а-Шана: традиции еврейского Нового года

Иудеи всего мира начинают праздновать одно из важнейших событий в году — Рош а-Шана. С этого дня начинается отсчет нового еврейского года.

Давайте разберемся, что это за праздник и какие у него есть традиции.

Что означает этот праздник?

Название Рош а-Шана обычно переводят, как еврейский Новый год. Но эта фраза буквально означает — «Голова Года». Празднуют его в течение двух дней подряд. Даты выпадают на сентябрь-октябрь, в зависимости от новолуния.

В 2021 году празднование Рош а-Шана начнется вечером 6 сентября и продлится до вечера 8 сентября. По еврейскому календарю наступает 5782 год.

У праздника Рош а-Шана есть три основных значения:

  • Празднование годовщины сотворения мира
  • Судный день
  • День возобновления связи между Всевышним и Народом Израиля

В эти дни иудеи молятся, посещают синагогу, размышляют об итогах года и просят прощения за проступки, совершенные в прошлом году. И хотя Рош а-Шана это достаточно серьезный праздник, наполненный размышлениями — в нем есть место для веселья, радости и вкусной еды.

Как отмечают этот праздник?

По традиции, в этот праздник трубят в Шофар. Это музыкальный инструмент из рога животного. Его звуки символизируют пробуждение души и должны напоминать иудеям о том, как изменить свою жизнь в будущем году. Необходимо прослушать как минимум 30 звуковых серий, издаваемых этим музыкальным инструментом.

Другой неотъемлемой частью праздника является очистительный обряд Ташлих. После полудня первого дня Рош а-Шана, верующие собираются возле реки или другого водоема, где водится рыба, и читают специальную молитву. При этом можно вытряхнуть в воду предметы из карманов или погрузиться с головой, словно избавляясь от грехов и ошибок.

На Рош а-Шана готовят праздничный стол. Все продукты и блюда имеют символическое значение. Но чаще всего еврейский Новый год ассоциируется с яблоками и медом. Традиционно едят круглый хлеб — халу. Его обмакивают в мед, что символизирует надежду на то, что год будет сладким.

На праздничном столе можно увидеть голову рыбы или барана, как символ того, что в жизни надо быть в голове, а не хвосте. Съев кусочек, полагается произнести специальное пожелание. В Талмуде указаны финики, лук порей, морковь, гранат, свекла и другие продукты, которые символизируют разные хорошие пожелания в наступающем году.

Почему в Украину едет так много паломников на этот праздник?

Считается, что если провести иудейский Новый год на могиле рабби Нахмана, который похоронен в Умани, то весь год будет счастливым. В основном на его могилу приезжают хасиды — иудеи, исповедующие хасидизм. А если быть точнее, то брацлавские хасиды, основателем этого течения и был похороненный в 1810 году Нахман.

Каждый год в Украину съезжаются тысячи хасидов со всего мира. Но в 2020 году из-за карантинных ограничений не всем паломникам удалось попасть в Умань.

Читайте также: Как надо встречать Рош а-Шана.

Фото: jewishnews.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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