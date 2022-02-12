Роман на съемочной площадке: как влюблялись украинские и мировые звезды

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик: случайный служебный роман

Эта пара киноактеров вместе больше шести лет. Но за это время Наталке Денисенко и Андрею Фединчику пришлось пережить немало сложностей. Впервые они встретились на съемках телесериала «Клан ювелиров». Наталка тогда только рассталась со своим парнем, а Андрей недавно сыграл свадьбу. «Когда я впервые увидела Андрея, подумала: «Вот бы мне такого мужа!» – рассказала по секрету актриса. Андрей Фединчик признается, что также полюбил Наталку с первого взгляда, но долгое время сам себе в этом не признавался, на пальце уже было обручальное кольцо: «Уже в какой-то момент ты просто ловил себя на мысли, что хочешь видеть этого человека. Я постоянно хотел ехать быстрее на съемочную площадку». Но их путь к созданию семейной жизни был тернист. Пара ссорилась – до тех пор, пока не научилась принимать друг друга такими, как они есть. Сегодня актерская чета воспитывает четырехлетнего сына.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк: студенческая влюбленность

Актеры театра и кино Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе больше 25-ти лет. Все началось в 90-е: молодые люди время от времени виделись в институте, а затем им достались роли влюбленных в мюзикле. «Когда увидела Виталия, я подумать не могла, что он станет моим мужем. Но произошло то, что произошло», – поделилась личным Сумская. Кстати, на то время актриса еще состояла в браке с Евгением Паперным, а Виталий только развелся. Однако о своих действиях звезды не жалеют. «Я как раз вот только-только развелся после первого брака и дал себе зарок: только карьера. Но мы предполагаем, а всевышний располагает. Я счастлив, что так повернулась судьба», – признался Виталий Борисюк. В итоге, в 1996 году они поженились, а в 2002-м у них появилась дочь Анна. Секрет их счастливых отношений – поддержка друг друга в любых начинаниях.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов: коллеги по счастью

Известная телепара – Юрий Горбунов и Катя Осадчая – шокировали всю страну, когда объявили о своем романе. Их история началась на съемке проекта «Голос. Діти-2» в 2014 году. «Первая симпатия возникла на телевизионной площадке. Но так как проект снимается время от времени и между съемками проходят месяцы, то в эти периоды мы с Юрой стали созваниваться, даже на ужины иногда ходили вместе. В общем, стало очевидно, что это уже не просто рабочие дружеские отношения», – рассказала Осадчая. А в 2017 году влюбленные решили узаконить отношения. По словам Юрия, они любят вместе заниматься домашними делами: «Катя отлично готовит. А вот уборка – моя обязанность». Также возлюбленные не упускают возможности признаваться друг другу в любви. Нежные объятия и трогательные знаки внимания – вот секрет их счастья. Сейчас они воспитывают двоих сыновей.

Том Хэнкс и Рита Уилсон: закадычные друзья

Их союз подтвердил, что популярность и публичная жизнь не могут стать помехой для настоящей любви. Том и Рита познакомились в 1981 году на съемках сериала «Закадычные друзья». В браке состоят уже 35 лет, у них двое взрослых сыновей. Паре удается идти рука об руку и в горе, и в радости. «Единственное, из-за чего мы ругаемся с женой, так это когда выясняем, кто кого больше любит. Правда, поверьте, у нас идиллия. И нет никакого особого секрета. Просто наши чувства настолько сильны, что сложно дать определение!» – так описывает свой брак актер.

Голди Хоун и Курт Рассел: любовь за бортом

Голливудская пара известна многим по фильму «За бортом», на съемках которого и зародились их отношения длиною в 40 лет. Голди Хоун и Курт Рассел сумели сохранить любовь и уважение друг к другу. «Пока мы преданы друг другу, мы честны друг с другом и живем в любви, все в порядке. Мы проделали большую работу, и нам не пришлось жениться, чтобы сделать это», – говорит Голди. Кстати, пара так и не зарегистрировала свой брак. У них есть общий сын, а также двое детей от предыдущих браков. «Я не думаю, что мы с Голди чем-то отличаемся от любой другой пары. Мы сталкиваемся с теми же проблемами. Бывают взлеты и падения», – объяснил Рассел.

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