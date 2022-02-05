Оскар Кучера: рисковый парень и идеальный отец

Такой, как все

Карьера Оскара Кучеры сложилась не сразу, а начинал он ведущим на телевидении: «Первый мой кастинг на роль телеведущего не был удачным, мне сказали: «Мальчик, лучше займись чем-нибудь другим, тебе не быть телеведущим, ты профнепригоден в этой профессии». Актер признается, что отказ ранил его, но это послужило хорошим стимулом идти вперед. А уже спустя год он получил премию как лучший ведущий развлекательных программ. Далее пошли съемки в передачах и выпуски собственных программ на радио. Но мы же знаем, что настоящую славу Кучере принес сериал «Улицы разбитых фонарей»: «Это фильм, благодаря которому я сейчас снимаюсь. Отдаю себе отчет в том, что если бы не он, возможно, у меня бы и не было таких ролей». Последний сериал с его участием – детектив «Провинциал». Оскар поделился, что эти съемки были настоящим удовольствием (они проходили в Киеве в 2021 году). Все члены команды подружились и до сих пор общаются.

Бесстрашный профессионал

Многие артисты продолжают жаловаться, что из-за пандемии ролей в кино и сериалах мало. А вот Оскару Кучере работы достаточно: «Предложений, слава богу, много. Особенно в последнее время – постоянно пробы какие-то проходят. Например, в сериале «Несмотря ни на что» (в 2021 году сериал транслировали на канале СТБ) согласился также на роль мента – по той простой причине, что впервые играю продажного негодяя. Это такой кайф для меня – играть главного мерзавца!». Кстати, те, кто смотрит детектив «Провинциал», знают, что в фильме много кадров со стрельбой. У Кучеры уже были проекты, где приходилось держать оружие в руках. Поэтому иногда на съемках он даже выступал в роли консультанта. Вынуждала профессия Оскара побывать и каскадером: «Я столько всего перепробовал: и падал, и горел, и дрался горящим, и на машинах мы переворачивались, и волочение у меня было – один из самых сложных трюков, потому что очень болезненный. Тебя за руки привязывают к автомобилю и на скорости тебя крутит, швыряет о дорогу. Не самое приятное, что может быть!». Вот такая опасная работа у актеров.

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Идеальный папа

Возможно, не все знают, но Оскар Кучера многодетный отец – у него четверо сыновей и одна дочь. Быть отцом непросто, но он успешно справляется с главной ролью своей жизни. Бывают, конечно, и трудности: «Эти трудности приходится проходить постоянно, ведь меняется возраст детей, меняются их желания и восприятие мира. Если честно, это самое сложное, что может быть, – не сорваться на ребенке. Это большая работа. Единственное, что важно для любого родителя, – это понимание, что детям в такие моменты бывает еще тяжелее, чем нам. Так что нужно стиснуть зубы и разумно переживать этот сложный возраст. Ничего с этим не сделать». Но, как признается Оскар, и жесткость в воспитании он периодически проявляет. «Я, конечно, никогда не бью своих детей, но наказывать приходится, потому как дети должны понимать – любое неправильное действие несет последствия, за которые приходится отвечать», – делится секретом идеальный папа.

Рисковый парень

В одном из интервью Оскар Кучера признался, что своим единственным страхом считает одиночество, а главным секретом успеха – неизменное стремление к чему-то большему: «Мне всегда хотелось зарабатывать, я всегда жил не по средствам». Как-то актер занял крупную сумму денег, чтобы приобрести автомобиль, и в течение длительного времени отдавал долг, но ездил на собственной машине. Для него это было большим стимулом не останавливаться и работать. Говоря о деньгах, Оскар вспоминает еще один случай из прошлого: учась в пятом классе, вместе с мальчишками из своей музыкальной группы Кучера взял на покупку барабанов в долг у отца своего друга пятьсот рублей. Когда нужно было вернуть деньги, Кучера обратился к своему отцу, но тот отказал. Тогда мальчишка устроился на работу грузчиком, но пообещал себе больше не поступать так. Но все мы люди, и даже звездам иногда приходится трудно.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: inter.ua, tv.ua, vesti.ua, teleprogramma.pro

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