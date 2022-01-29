Евгений Сморигин: «Все, что я умею, – это смешить людей»

Многие знают Евгения Сморигина как участника белорусской команды КВН «ЧП». В 90-е годы и в начале 2000-х они часто выступали в Киеве. В 2006 году команда переехала в Украину, но через год распалась. Тогда Сморигин занялся телепроектами.

В 2009 и 2010 годах Сморигин был ведущим шоу «Україна має талант», а в 2017-м – судьей в шоу «Комик на миллион». И вот больше семи лет он работает в команде «Дизель шоу». А в конце января на канале СТБ выходит новый сезон комедийного сериала «Папаньки», где Евгений Сморигин играет одну из главных ролей. Кстати, вместе с премьерой актер празднует день рождения – ему исполняется 43 года.

«Свои зовут меня «Черный плащ»

Участвовать в КВН Евгений начал еще со школьной скамьи. Играл в смешных номерах, произносил шутки: «Мне нравилось это ощущение – когда я что-то говорю, а весь зал смеется… Уже тогда понимал, что без этого не могу». Именно в школе и образовалась известная команда КВН «ЧП». Таким же было и его детское прозвище, вспоминает Сморигин: «В то время был очень популярен мультик «Черный плащ». А главного героя так и звали – «ЧП».

У меня в десятом классе был длинный черный плащ из секонд-хенда. Однажды я опоздал на урок. А поскольку уже тогда был тем еще приколистом, распахиваю дверь, залетаю в класс и кричу: «Не ставьте мне «н.»!» Учительница посмотрела на меня: «О, ЧП прилетел!» С тех пор так меня называли и ученики, и педагоги. Когда создавали команду КВН, решили, что «ЧП» идеальное название».

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«Дизель шоу» для меня как семья»

В «Дизель шоу» собрались известные актеры, которые когда-то играли в КВН: кто-то в Украине, кто-то в Беларуси, кто-то в России. Сейчас это не просто команда, а целая телевизионная семья, говорит артист: «Мы проводим больше времени вместе, чем со своими семьями. Так что – да, это наша вторая семья. Больших конфликтов у нас никогда не было. Естественно, вспышки иногда бывают. Но это такие маленькие пузырьки в кипящем котле». Кстати, за сто программ каждый актер успел примерить на себя сотни образов, но самым запоминающимся остается образ пенсионерки бабы Жени Евгения Сморигина, и актер рад этому: «Мне очень приятно, что зрители до сих пор аплодируют сразу при выходе бабушки на сцену. Значит, любят ее так же, как я. В этом образе даже за кулисами я разговариваю и веду себя, как бабушка, и все со мной общаются, как с бабушкой».

«Все, что я умею, – это смешить людей»

К своей деятельности Евгений Сморигин относится ответственно, и пусть юмор – это его жизнь, но, как и обычный человек, он устает от работы: «Все, что я умею, – это смешить людей. И если они меня узнают – у меня есть работа. Однажды ехал в поезде, и какой-то мужчина в тамбуре меня узнал. Говорит: «О, здорово, слышь, а давай пошути!».

Я спрашиваю: «А кем ты работаешь?». Он: «Гаишником». Я: «Ну так давай помаши палкой, а я тогда пошучу». Он все понял. Это же моя работа. Если у меня будет настроение пошутить – я это сделаю. Если нет – я отдыхаю».

История из жизни

Когда у Евгения Сморигина и его жены Лидии появился первый ребенок – сын Леша, они не зарегистрировали малыша в загсе – просто не знали, что это нужно делать. «Как-то пришли в поликлинику с младенцем, а там выясняется, что у ребенка нет свидетельства о рождении. Да и расписаны еще не были. Я белорус, Лида украинка, ребенок без документов…Ну что ж, попросились в ближайшее «окошко» на роспись в этот же день», – рассказывает Евгений.

Напомним, что 20 октября 2018 года произошла трагедия: актеры «Дизель Шоу» попали в аварию. Их автобус на высокой скорости врезался в грузовик. В катастрофе погибла актриса Марина Поплавская. Не только для коллектива, но и для всей страны это была большая потеря.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: tv.ua, lfakty.com.ua, ictv.ua, dizelstudio.com

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