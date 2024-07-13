Где и как в Одессе поесть у моря и без риска для нервной системы

От Ланжерона и Аркадии

Нашу прогулку мы начали с Ланжерона. Там находятся заведения, большинство из которых работают круглогодично. Казалось бы, есть из чего выбрать – кухни разных стран мира, одесские локальные вкусности, широкая ценовая категория – от недорогих сетевых кафе до заведений, где за вечер можно спокойно оставить ползарплаты среднестатистического украинца. Но ни в одном из них не нашлось одной важной опции – тишины и покоя. Здесь всего много – человеческого шума, музыки, громкого шоу в соседнем дельфинарии.

В Аркадии ситуация еще хуже – кафе и рестораны перемешаны с многочисленными легальными и нелегальными, аттракционами, караоке, уличными музыкантами. К этому добавляется грохот небольших, но очень громких генераторов. На центральной площади, над неработающими, из-за экономии энергии фонтанами, нависло еще незавершенное строительство, давящее на без этого небольшое пространство. Добавьте к этому «ароматы» канализации, с которой не могут справиться уже не один год. Уютно провести время в такой атмосфере вам не удастся. Моя рекомендация – перенести посещение Аркадии на октябрь-ноябрь. А пока отправимся искать другие места. О них вам и расскажем дальше.

Как я не попала в Буфет на Малом Фонтане

Буфет на Малом Фонтане привлек мое внимание еще несколько лет назад. Дело в том, что учредители заведения сделали акцент на связи этого места с прошлым. Во-первых, установленные павильоны очень похожи на те, которые стояли здесь 150 лет назад. Во-вторых, вдоль набережной установлены информационные стенды, где собрана история Малого Фонтана и старые фотографии. Это выглядит не просто мило, ты чувствуешь любовь и заботу.

Само заведение состоит из нескольких террас. На верхней вдоль набережной работает кафе с кофе и выпечкой. Ниже расположены большие летние террасы со столиками, достраиваются зимние павильоны. На террасах очень тихо звучит мягкий джаз, на часок четверть девятого вечера, падает бешеная летняя жара, самое время поужинать.

Я внимательно читаю меню, выбираю блюда, ко мне подходит официантка и сообщает, что, к сожалению, кухня работает только до полдевятого, а позже – только бар. Итак, имейте это в виду, собираясь поужинать в этом прекрасном месте.

Одесский Санторини: без захода солнца, но со светом!

Санторини – известный во всем мире остров самых живописных закатов. Наш одесский Санторини находится на Малом Фонтане, поэтому, к сожалению, мы можем только себе представить, как расплавленный оранжевый диск с шипением медленно погружается в море. Впрочем, владельцы заведения делают все, чтобы посетители не заметили этого досадного недоразумения. Вокруг ресторана всегда много цветов, деревьев, елок, в выходные дни здесь готовят блюда в большом котле – обычно это фирменный плов или уха. Сейчас под влиянием времени рядом с Санторини и Буфетом появилось бетонное укрытие.

Заведение работает круглый год, и даже зимой здесь всегда много людей. О его популярности свидетельствует и то, что даже вечером посреди недели столики с видом на море нужно бронировать. Музыка здесь играет немного громче чем в соседнем Буфете, но тоже не превышает предела разумного. Кухня работает до десяти часов вечера. Меню заведения довольно обширное: завтраки, несколько видов салатов, закуски горячие и холодные, бургеры, гриль, черноморская и не только рыбка, устрицы. Также здесь можно заказать кальян.

А что в меню:

немецкий завтрак: яйца с баварскими колбасками, томатами и тостами – 215 грн;

салат Санторини – 435 грн;

крученики из печеного перца и сыром фета – 225 грн;

бургер с телячьей щекой – 280 грн;

бургер с кальмаром 285 грн;

уха рыбацкая – 220 грн;

шашлык куриный – 235 грн;

паста четыре сыра – 350 грн;

профитроли Санторина – 115 грн.

Для легкого ужина я выбрала цацу из фирины, греческий салат и лимонад. Заказы принесли достаточно быстро – через пятнадцать минут. Греческий салат подают с фетой, политый оливковым маслом. Порция цацы – достаточно большая, к ней идет соус тартар. Удивило, что вместо фирины, которая была указана в меню, мне принесли балтийскую тюльку. Это меня и удивило, ведь тюлька на Привозе, даже балтийская, стоит дороже фирины. Сразу вспомнилась известная сцена из «Двенадцати стульев», когда Остап Бендер делал комплимент Елочке Людоедке: «Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы!». Позже, когда я спросила официанта, почему да, последний ответил, что на фирину было много нареканий, поэтому решили заменить ее балтийской тюлькой, а в меню заменить не успели.

Итак, когда будете заказывать блюда, уточняйте, из какой рыбы она приготовлена, если это для вас важно, конечно. От себя хочу добавить, что при правильном приготовлении, цаца из фирины получается гораздо нежнее, чем из балтийской тюльки, поэтому я столько внимания уделила этому вопросу. А еще, имейте в виду, что соуса на одну порцию не хватит, рыбы ведь на тарелке очень много.

Общее впечатление

Санторини – атмосферное место, где можно по-настоящему отдохнуть, и на несколько часов мыслями перенестись в Грецию. Здесь есть несколько террас, фотозоны, ненавязчивое, но приятное обслуживание, рядом укрытие. Цены – не маленькие. За игрушку, салат и лимонад я заплатила 555 грн.

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