«Секретное место» на Французском бульваре: очень вкусное кафе в уюте и тени

Как найти «секретное» заведение

«Секретное заведение» (о котором уже знает весь город) находится вовсе не в глубине дворов, а прямо напротив корпусов ОНУ им. Если вы будете внимательными, то заметите рядом с аптекой веревку с бельем. Вам туда!

Но в этом кафе секретное не только место, но и название — Frenchi 29. На вопрос, что это значит, официантка не знала, что ответить (нет, это не номер дома). Общими усилиями мы решили, что это любимое число основателей. Пусть будет так!

Относительно атмосферы, то можно сказать, что в действительно уютном уголке, под тенистым деревом разместилось несколько столиков, а в середине заведения — два зала. Интерьер современный, не перегруженный деталями, с яркими акцентами.

Frenchi 29 — интересный формат объединения нескольких людей разных профессий: айтишника, Инстаграм — блогера и маркетолога известных в городе ресторанов. Насколько успешным будет этот эксперимент покажет время. Но уже сейчас можно почувствовать, что это место создано с любовью и желанием собирать здесь друзей и близких по духу людей. Кроме того, кафе оборудовано пандусом, а внутри все устроено так, чтобы людям на колесных креслах и мамам с колясками было удобно.

А что в меню?

Меню заведения небольшое, хотя его собирали сразу три шефа — Андрей Перешеин, Евгений Кожухарь и Роман Кравченко. Каждый отвечал за свое направление. Как мне показалось, основное внимание здесь уделили знакомым с детства блюдам, но немного их осовременили, добавили лоска и модных ноток («Мама, мы уже взрослые и самостоятельные, посмотри, что мы умеем»).

Так, здесь можно найти овсянку, сырники, одесский салат из помидоров и брынзы, куриный шницель, вафельный торт с кремом. В то же время в меню есть блюда, которые любит и знает исключительно молодежь: тюлька и авокадо тосты, тар тары, лабне, а из обычной кукурузы готовят необычные азиатские фурикаке.

В кафе целый день подают фирменные сладкие и несладкие завтраки (185 — 320 грн). Можно также выбрать поесть «серьезно» (200 — 385 грн) или «несерьезно» (155-185 грн). Также здесь есть огромный выбор кофейных и других напитков (55 — 195 грн), которые кстати иногда стоят дороже вина (всего три позиции 133 — 155 грн). Важно, что возле каждого блюда обозначены аллергены. Радует, что такие отметки уже становятся нормой.

Также здесь проводят дегустации и готовят специальные меню на выходные дни.

Цитаты из меню

Оладьи из цукини с нежным йогуртом и яичницей 185 ₴

Завтрак англичанина в Одессе 290 ₴

Сырники с кремом пломбир и вафельной крошкой (3 шт) 215 ₴

Кукуруза фурикаки 155 ₴

Куриный не цезарь 200 ₴

Вафельный торт с кремом три молока и орешками 130 ₴

Для знакомства с кафе и легкого обеда мы с подругой выбрали сэндвич с креветками (320 грн), сэндвич с телячьей щекой (315 грн) из завтрачного меню, летний одесский салат с сезонными томатами (190 грн), матча афогато (140 грн) на десерт, холодный кофе (105 грн) кофе фильтр (90) и конфету от шефа (55 грн).

Столик выбрали на улице, но потом немного пожалели, ведь через минут десять выключили свет и команда запустила генератор, который стоял в нескольких метрах от нас. Так, вместо пения птичек, пришлось наслаждаться урчанием «современного домашнего животного». Еще один минус столиков в саду — они довольно маленькие и три больших тарелки едва размещаются, их края нависают над землей. Внутри заведения столики кажутся значительно больше. Еще один момент надо иметь в виду, если вы попали в заведение во время отключения, некоторых позиций в меню может не быть. Это касается тех блюд, составляющие которых готовятся на гриле. Об этом лучше сразу уточнить у официанта.

Сэндвичи оказались довольно объемными — они состоят из двух огромных кусков крафтового хлеба с щедрой начинкой и соусом. При подаче их разрезают пополам, так что мы смогли попробовать оба вкуса. Салат из томатов не поразил особым вкусом, наоборот, он был довольно пресным. Впрочем, он не перебивал вкуса сэндвичей и не претендовал на соло в нашем трио. Кстати, здесь есть возможность добавить в салат что-то еще на ваш вкус — соусы, сыр, овощи или лосось. Больше всего я переживала за креветки, но они оказались не только большими, но и нежными и сочными. Данной порции вместе с десертом оказалось достаточно, чтобы в жаркий день больше не хотелось есть до самого вечера. Впрочем, понимаю, что это достаточно индивидуально.

Общее впечатление

К сожалению, из-за объективных условий, заведение может быть тихим и уютным только во времена, когда есть свет. Но кажется, уже все к этому привыкли, поэтому столики даже в непосредственной близости к работающему генератору были заняты. Общее впечатление от меню: легкость, интерес, желание эксперимента. Осталось несколько позиций, которые обязательно хочется попробовать. Официанты очень доброжелательные, общаются с улыбкой и желанием сделать все наилучшим образом. Общий счет 1400 грн.

Важно! Данный материал не является рекламным. Все впечатления субъективны и выражают исключительно личный вкус и опыт автора.

Афогато — модный десерт, который появился в Италии в начале девяностых. В переводе с итальянского означает «утопленный». Состоит из мороженого, которое полили сверху кофе. Не путать с кофе — глясе, где мороженое плавает в чашке словно поплавок. По классическому рецепту в афогато используется ванильное мороженое и эспрессо. Как вариант, в десерт можно добавить ликер амарето, сливки какао, орешки. Этим летом афогато уверенно появляется в меню одесских заведений.

Фурикаке — сухая приправа, которой посыпают рис. Ее основа — перетертая в порошок сушеная рыба, кунжут, водоросли, сахар. В состав также входит глутамат натрия. Приправа может быть как нейтральной, так и острой с васаби и чили, поэтому обязательно уточняйте, какую используют в заведении.

Айоли — считается испанским соусом, но до каталанской кухни он прошел сложный путь из Египта, через Силицию. Его основа — перетертые ингредиенты: чеснок и оливковое масло. Есть варианты с добавлением яйца и желтка, горчицы, лимонного сока (таким образом, он становится похожим на майонез, но там составляющие взбивают) и груши или томатов.