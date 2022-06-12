Военный медик из США учит одесситов оказывать первую помощь и делится секретом

Служивший в морской пехоте США парамедиком, Макс Мур разработал жгут-турникет для остановки кровотечений, который может легко собрать из подручных средств любой желающий.

Секретом изготовления турникета Макс Мур поделился во время пресс-конференции. Прошедшей в Одесском дворике на Успенской,19.

По словам волонтера, стоимость турникета не превышает 3 долларов и сделать его под силу «любой украинской бабушке».

Макс Мур в Украине уже три месяца. Он приехал, чтобы делиться опытом оказания первой помощи с украинскими военными, полицейскими и всеми, кому интересна парамедицина.

Во время своих занятий бывший морпех столкнулся с тем, что Украина сейчас испытывает дефицит кровоостанавливающих жгутов-турникетов. Это и подтолкнуло его аналог.

Во время пресс-конференции парамедик рассказал одесситам, как сделать турникет своими руками:

Все, из чего сделан турникет, куплено в Одессе. Это обрезанный штифт, нейлоновая лента, четыре кольца и липучка. Себестоимость такого турникета три доллара. Необходимо всего 15 минут, чтобы его сделать.

Волонтер говорит, что гордится украинцами и делает все, чтобы им помочь. Но уже обратил внимание, что гуманитарная помощь не всегда доходит до места назначения. Касается это и жгутов-турникетов.

Спасибо всем украинцам. Ваше мужество вдохновляет меня быть с вами и помогать. Поэтому я учу людей спасать жизни. Но за три месяца я столкнулся с тем, что гуманитарная помощь задерживается на складах или идёт на обмен, а не попадает туда, где она сейчас больше всего необходима. Поэтому мне пришлось придумать аналог, чтобы каждая бабушка смогла спасти свою жизнь. Чёрный рынок силен, но украинская бабушка сильнее. Также производство турникетов тут поможет и экономике Украины,

— рассказал Макс Мур.

Сейчас в его планах организовать производство разработанного им турникета, чтобы уменьшить недостаток в Украине этих предметов, от которых, зачастую, зависит человеческая жизнь.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о курсе военной и медицинской подготовки, который проводят для всех желающих волонтерский центр «Экспедиция» вместе с военной кафедрой Национального университета «Одесская политехника».

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Фото: Оdessa Online