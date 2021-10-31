Вкусно с «Одесской жизнью»: готовим картофельную бабку с колбасками и грудинкой

Картофельная бабка с колбасками и грудинкой – это идеальный вариант сытного осеннего блюда. Поспешите порадовать себя и своих близких.
Для того чтобы приготовить бабку из картофеля с колбасками и грудинкой, нам понадобятся: картофель — 1 кг, колбаски копченые — 400 г, свиная грудинка — 150 г, лук — 2 шт., тмин — 1 ч. ложка, соль и перец — по вкусу.
Колбаски нарезать кружочками толщиной 1 см, а свиную грудинку — небольшими кубиками. Лук очистить и мелко нарубить. НЮАНС: чтобы колбаски и грудинка лучше резались и были сочнее, положите их за полчаса до приготовления в морозилку.
1 На большую чуть теплую сковороду, стоящую на среднем огне, выложить грудинку и вытопить из нее весь жир. Большую часть жира слить в отдельную емкость.
2 Положить в сковороду колбаски и лук. Обжаривать все вместе пять минут, перемешивая. Снять с огня и добавить тмин.
3 Очистить картофель и натереть на мелкой терке. Добавить вытопленное сало, посолить и поперчить.
НЮАНС: в картофель можно также добавить сушеные итальянские травы, зелень, чеснок и одно яйцо по желанию.
4 В разогретой до 200°С духовке раскалить сковороду или форму для запекания. Положить половину картофельной массы, на нее выложить колбаски с грудинкой и луком. Сверху положить оставшийся картофель.
5 Выпекать бабку до румяной корочки около часа. Подать со сметаной.
Ориентировочная стоимость блюда — 180 грн.
Готовила Анастасия ЕПУРЬ
Ранее мы рассказывали о том, какие вкусные блюда можно приготовить из булгура.