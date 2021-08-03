С красивейшего одесского дома Лерхе на Приморском бульваре снова грохнула часть лепнины (фото)

В Одессе – очередной домогрох. На сей раз – частичный. И, увы, привычный: с фасада дома Лерхе снова грохнула часть лепнины. Причем, огромная. Всем этим можно «полюбоваться» на Приморском бульваре, 5.

Могло быть еще хуже

Почему «привычный»? Да потому, что в декабре прошлого года подобный грох с этим домом уже происходил.

А могло быть еще хуже. Потому что этот памятник архитектуры, на сегодняшний день пустующий и находящийся в частной собственности, в свое время мастера-архитекторы избавляли от «убийственной красоты».

Да, многие элементы декора пришлось снимать. Как тогда прокомментировал одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко, «красота может стать убийственной»:

– Здания Одессы продолжают умирать. Некогда прекрасный декор превращается в камни, потенциальные убийцы. Есть острая необходимость предугадывать и тем самым предотвращать их обрушение, – пояснил Андрей Черненко.

Сегодня, глядя на дом Лерхе на Приморском бульваре, мы можем увидеть, как на месте многих элементов декора фасада зияют дыры. Эти элементы пришлось демонтировать, чтобы красота и в самом деле не стала «убийственной».

– Все крепления пришли в негодность, лепной декор, весом около 150 кг, отягощенный многолетними накоплениями жизнедеятельности голубей, держался на алюминиевых скрутках.

Демонтаж был произведен успешно. Элементы декора заняли свое место на складе. Ждут своего часа, когда они понадобятся для реставрации и реконструкции великолепного здания. И очень хочется верить, что эти элементы и все остальные лепные украшения, дождутся таки, – рассказал тогда Андрей Черненко.

Ну а пока что дом продолжает ветшать, и то, что еще осталось от его былой красоты, продолжает не только приятно поражать, но и пугать.

На сегодняшний день здесь очередная оградительная лента – как сигнал об опасности.

До следующего раза…

Об истории дома

Напомним, первоначально дом было сооружен еще в 1823-1826 годах, архитектор – Франц Боффо. А уже в конце ХІХ века, в 1895 году, новый хозяин дома – купец Лерхе – обустроил его как доходный, то есть, многоквартирный жилой дом для сдачи квартир в аренду (архитектор Г. К. Шеврембрандт).

Фасад примечателен активной пластикой архитектурных форм, изысканно прорисованными скульптурными деталями, медальонами с монограммой «L», указывающей на фамилию владельца. Дом «снялся» в нескольких фильмах, вошел практически во все справочники и туристические проспекты по Одессе, живописующие о его «изящных ионических колоннах, балконах, фронтонах, о пышном декоре фасада, причудливой лепке и маскаронах в виде скульптурных мифических женских голов над оконными арками и голов львов на кронштейнах, олицетворяющих благосостояние и благородство владельца особняка». Над окнами третьего этажа в медальонах начертана буква «L», что означает фамилию владельца – Lerche.

Здание является национальным памятником архитектуры и градостроительства под названием «Дом доходный Лерхе».

Его туманный сегодняшний день

Напомним также, что в 2013 году за красивый дом «взялись». Киевская компания «АИММ-групп» представила тогда проект 5-звездочного «Отеля Лерхе». В описании проекта оговаривалось, что дом «является памятником архитектуры национального значения и находится под охраной ЮНЕСКО». О состоянии здания в том же 2013 году компания сообщала: «Здание сейчас находится в аварийном состоянии: большинство конструкций на грани разрушения, часть перекрытий разрушены, а об основных инженерных коммуникациях можно забыть».

Проект остался проектом… Будете любоваться домом Лерхе – держитесь подальше. На всякий случай.

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