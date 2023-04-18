Новости Одессы и Одесской области

Ракетный удар по Одессе возможен на майские праздники, – военные

Ракетный удар по Одессе возможен на майские праздники, – военные

Сегодня, 18 апреля 2023 года, в медиа-центре «Украина – Одесса» состоялся брифинг с участием главы Объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Натальи Гуменюк. Она ответила на ряд вопросов, волнующих одесситов. «Одесская жизнь» приводит некоторые из них.

Почему россияне перестали обстреливать Одессу и когда ждать новые атаки?

По словам Гуменюк, некоторое затишье, наблюдаемое в нашем регионе в последние дни, связано, во-первых, с сильным штормом в Черном море, из-за чего враг был вынужден сократить число кораблей-ракетоносителей, а во-вторых – с нехваткой в россии ракет «Калибр».

Глава пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк на брифинге в медиа-центре «Украина – Одесса»

Руководитель пресс-центра отметила, что «Калибров» у армии рашистов сейчас «критически мало», тем не менее, россияне могут применять их точечно по критическим объектам, которых много на юге Украины.

В то же время, отметила Гуменюк, нельзя исключать, что российские агрессоры готовят отсроченный массированный ракетный удар «типа шокового воздействия» ближе к своим сакральным датам.

«Мы помним, что для Одессы знаковыми еще являются 2 мая, 9 мая. Это вполне вероятные даты, к которым враг может подготовиться, пока откладывая эти атаки», – напомнила она.

Будет ли продленный комендантский час в Одессе на майские праздники?

Пока что ситуация говорит о том, что ситуация в Одессе и области под контролем и длительный комендантский час вводить нет необходимости. Однако ситуация достаточно оперативно меняется, отметила Гуменюк.

«Мы ее анализируем постоянно. Если будет определено, что угроза усиливается, обязательно будут рекомендации по ограничению, – обавила глава пресс-центра Сил обороны Юга.

Будет ли курортный сезон-2023 в Одессе и области?

Военные предупредили власти Одесской области о нецелесообразности проведения курортного сезона, но окончательное решение на этот счет должна принять Одесская военная администрация.

мина на пляже в Одессе

Минная опасность на Одесском побережье остается в силе

«С нашей стороны, мы проинформировали местные органы власти о возможных угрозах. Далее ожидаем решения военной администрации, которая полномочна в этом случае обозначить для населения, как должно это происходить. Со стороны военных влияние будет ориентировано на составляющую безопасности. Мы будем настаивать на безопасности людей, бомбоубежищах, наблюдениях за водной поверхностью. Понимаем, что регион должен развиваться, но безопасность на переднем плане», – отметила Наталья Гуменюк.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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