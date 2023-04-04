Во время ночной атаки по Одессе россия использовала новую тактику

Ночью 4 апреля враг атаковал Одессу с помощью дронов-камикадзе. При этом противник применил новую тактику — дроны подлетали по рельефным низинам, чтобы не быть заметными.

Об этом рассказала Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга в эфире Всеукраинского телемарафона новостей.

«Они на время отказались использовать “Шахеды” с юга, поскольку результативность ПВО была настолько высокой, что атаки были не оправданы. В этот раз они использовали несколько новую тактику, пытаясь обойти ПВО. В частности, направили «Шахеды» с восточного побережья Азовского моря, вдоль рельефных особенностей, на достаточно низкой высоте, для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах», — сообщила Гуменюк.

Впрочем, как мы уже сообщали, большую часть российских дронов-камикадзе наши защитники все равно уничтожили.

Напомним, что ночью 4 апреля Одесса была атакована российскими ударными беспилотниками типа “Шахед”.

Перед этим мы публиковали фото и видео последствий попадания российской ракеты в одесский монастырь. Это произошло во время предыдущей атаки на город 21 марта.

Напомним также, что во время одного из недавнего обстрелов от российских ракет пострадали детский сад и жилые дома.