Работа в оккупации и за границей: как считают стаж для назначения пенсии?

Когда приходит время оформлять пенсию, возникает немало вопросов, связанных с количеством стажа. В разных профессиях есть свои нюансы, к тому же есть периоды, которые выпадают из трудовой деятельности. И это еще не все. Например, на государственном уровне был рассмотрен вопрос зачета стажа, заработанного в оккупации.

Стаж в плену оплатит государство

Как мы уже рассказывали, отныне время пребывания в плену будут засчитывать в страховой стаж. Такой пункт недавно вписали в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058. Изменения внесены на основании Закона «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» №2010-IX от 26.01.2022 года (вступил в силу 19 ноября).

Согласно этим изменениям, пленные теперь будут подлежать пенсионному страхованию. Страховые взносы за них за весь период лишения личной свободы и в течение шести месяцев после освобождения будут уплачиваться государством. Следовательно, период плена будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту, а также в стаж работ во вредных условиях, что дает право на назначение пенсии на льготных условиях.

Напомним, что стаж работы, приобретенный до 2004 года, подтверждается прежде всего трудовой книжкой. А с 1 января 2004 года стаж называется страховым и подтверждается данными об уплате страховых взносов.

Что такое страховой стаж?

Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Виды стажа и категории работников

Согласно статье 24 указанного выше Закона №1058, общеобязательному государственному пенсионному страхованию подлежат:

1) все граждане, официально работающие на территории Украины , включая иностранцев (если иное не установлено международными договорами);

, включая иностранцев (если иное не установлено международными договорами); 2) физические лица-предприниматели, в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения;

в том числе выбравшие упрощенную систему налогообложения; 3) лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности;

а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности; 4) граждане Украины, работающие в расположенных за пределами Украины филиалах (если иное не установлено международными договорами);

(если иное не установлено международными договорами); 4а) работники дипломатической службы, направленные в долгосрочную командировку;

направленные в долгосрочную командировку; 5) граждане Укр аины и лица без гражданства, работающие в иностранных дипломатических представительствах, обособленных подразделениях иностранных предприятий, международных организаций, расположенных на территории Украины;

обособленных подразделениях иностранных предприятий, международных организаций, расположенных на территории Украины; 6) лица, работающие на выборных должностях в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и получающие заработную плату за работу в таких должностях;

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и получающие заработную плату за работу в таких должностях; 7) лица, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах Украины, других воинских формированиях, Службе безопасности Украины и службу в органах и подразделениях гражданской защиты;

в Вооруженных силах Украины, других воинских формированиях, Службе безопасности Украины и службу в органах и подразделениях гражданской защиты; 8) лица, ухаживающие за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получающие пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и (или) при рождении ребенка, при усыновлении ребенка;

до достижения им трехлетнего возраста и получающие пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и (или) при рождении ребенка, при усыновлении ребенка; 9) один из неработающих трудоспособных родителей или опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, тяжелобольным ребенком, которому не установлена инвалидность, а также неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения требующим постоянного постороннего ухода, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь в соответствии с законодательством;

фактически осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, тяжелобольным ребенком, которому не установлена инвалидность, а также неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим пенсионного возраста и по заключению учреждения здравоохранения требующим постоянного постороннего ухода, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь в соответствии с законодательством; 10) лица, получающие пособие по временной нетрудоспособности (находящиеся на больничном), а также лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам и получающие государственную помощь;

(находящиеся на больничном), а также лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам и получающие государственную помощь; 11) военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), полицейские, лица рядового и начальствующего состава, в том числе проходящие воинскую службу во время особого периода, определенного законами Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и воинской службе»;

(кроме военнослужащих срочной службы), полицейские, лица рядового и начальствующего состава, в том числе проходящие воинскую службу во время особого периода, определенного законами Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и воинской службе»; 12) патронатные воспитатели, родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители, если они получают соответствующее денежное обеспечение;

детских домов семейного типа, приемные родители, если они получают соответствующее денежное обеспечение; 13) члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях;

если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на других основаниях; 14) неработающий другой из супругов работника дипломатической службы, находящийся за границей по месту долгосрочной командировки такого работника.

Пятнадцатым пунктом данной статьи теперь является пункт о пленных.

Следовательно, все, что указано выше, засчитывается в страховой стаж. Главное условие – уплата тем или иным путем взносов на пенсионное страхование.

Если работы нет

Кроме вышесказанного, в страховой стаж также включаются периоды, в течение которых лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, то есть получало:

пособие по безработице (кроме единовременной ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности);

(кроме единовременной ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности); пособие по частичной безработице , в том числе на период карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19;

, в том числе на период карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины болезни COVID-19; материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

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Лица, не подлежащие общеобязательному пенсионному страхованию и еще не достигшие пенсионного возраста, могут самостоятельно платить за себя страховые взносы, заключив договор о добровольном пенсионном страховании. Если человек официально не работает, но имеет средства, то таким образом он может приобретать стаж, фактически покупая его. Это должно гарантировать получение от государства будущей пенсии.

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