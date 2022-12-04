Кто может получить пенсию за умершего в оккупации?

Часть наших граждан проживала или пока еще проживает на оккупированных территориях. Там пенсионеры не имеют возможности получать пенсию. Ее можно будет получить только после освобождения соответствующего населенного пункта. А если пенсионер в этот период ушел из жизни, его пенсию выплатят наследникам.

Как пояснили в Пенсионном фонде, на получение пенсии имеют право члены семьи, которые проживали вместе с пенсионером, а при отсутствии таких – другие наследники. Для получения денег нужно написать заявление в Пенсионный фонд. Если у пенсионера нет родных, которые проживали с ним, то пенсия включается в наследственное имущество и будет унаследована наследниками другой очереди, как и все наследство. Консультацию при необходимости можно получить в контакт-центре Пенсионного фонда по телефонам: 0-800-503-753 (звонки бесплатные); (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 (бесплатно для жителей Киева).