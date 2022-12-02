Пенсии в 2023 году: какие изменения нас ждут?

В условиях войны уровень наших доходов падает, а цены на продукты и лекарства постоянно ползут вверх. Что уж говорить о пенсиях, которые и в мирное время не соответствовали реальному прожиточному минимуму. Что нас ждет в следующем году? Планируют ли повысить размер пенсионных выплат и почему на пенсию смогут рассчитывать не все?

На пенсию уйдут не все

В нашей стране каждый год повышают количество стажа, необходимое для назначения пенсии. Чтобы уйти на пенсию по возрасту в 2022 году нужно было иметь не меньше 29 лет стажа. Те, кому в следующем году исполняется 60 лет, не смогут оформить пенсию, если у них не будет 30 лет стажа. Это касается и мужчин и женщин. В таком случае назначение пенсии откладывается до 63 или до 65 лет в зависимости от имеющегося стажа по состоянию на соответствующий год. Таким образом, новых пенсионеров будет все меньше. А те, кто уже на пенсии, пока не смогут рассчитывать на ее существенное повышение.

Прожиточный минимум меняться не будет

В начале ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», и он уже подписан президентом. Этим Законом, в частности, утверждены размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты на следующий год. Мы привыкли к тому, что эти показатели несколько раз в год меняются, что приводит к автоматическому повышению пенсий. Но в этот раз ничего не изменится. Минимальная зарплата останется такой же, как сейчас, – 6700 гривен, а прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, весь следующий год будет составлять 2093 гривни (таким он стал с 1 декабря этого года). То есть традиционного повышения минимальной пенсии, а также разных надбавок в следующем году не предусмотрено.

В марте обещают индексацию

Тем не менее в Министерстве социальной политики уверяют, что в марте пенсии проиндексируют. Предварительно речь идет о повышении на 5%. Это, конечно, не соответствует нынешнему уровню инфляции. Но в условиях войны и такое повышение можно назвать роскошью. При этом нужно помнить, что на 5% индексируется не сама пенсия, а зарплата, которая подставляется в формулу расчета. И несмотря на то, что ежегодная индексация с 1 марта предусмотрена законом, нам все равно нужно дождаться дополнительного постановления Кабинета Министров. Это необходимо, чтобы утвердить коэффициент повышения и, возможно, прописать дополнительные нюансы.

Повысят ли пенсии военным, госслужащим и научным работникам?

Отдельная тема – индексация специальных пенсий. На законодательном уровне наконец-то урегулирован вопрос индексации пенсий военнослужащих, госслужащих и научных работников. Пенсии особенно двух последних категорий людей не повышаются уже много лет. Внесенные в законодательство изменения предполагали индексацию таких пенсий уже с 1 марта 2022 года. Но Кабинет Министров по сути заблокировал это решение до тех пор, пока не будет отменено военное положение. Как известно, оно продлено до 19 февраля 2023 года. Если его продолжат и после этой даты, то очевидно, индексация указанных пенсий снова не состоится.

Новшество для чернобыльцев

В прошлом году в законодательство внесены некоторые изменения по пенсионному обеспечению чернобыльцев. Теперь минимальные пенсии по инвалидности у ликвидаторов аварии на ЧАЭС привязаны к средней зарплате по Украине. Средняя зарплата по стране, которая учитывается при исчислении пенсий, за 2021 год составляет 12 993,56 гривны. При наличии инвалидности I группы общий размер пенсии со всеми надбавкам не может быть ниже этой суммы, то есть 100%. При наличии ІІ группы инвалидности пенсия устанавливается в размере не ниже 80% от указанной суммы, при наличии ІІІ группы – 60%.

В феврале должна быть названа средняя зарплата уже за 2022 год. Из-за этого часть пенсий должны будут автоматически пересчитать с 1 марта.

Перерасчет пенсий по стажу

Каждый год с 1 апреля происходит автоматический перерасчет пенсий работающим гражданам. Норма распространяется на тех, кто приобрел необходимый стаж по состоянию на 1 марта текущего года и кому такой перерасчет не производили последние два года. То есть происходит перерасчет пенсии с добавлением стажа. Заметим, что в последние два года этот перерасчет производился с опозданием. По факту его делали в июне и потом выплачивали людям разницу за апрель и май. Задержка связана с тем, что отчетность о страховых взносах подается теперь не ежемесячно, а ежеквартально. Поэтому в марте Пенсионный фонд еще не видит всей картины о стаже человека и не может определить право на перерасчет.

Сергей Коробкин