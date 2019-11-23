Психология: правильный эгоизм, или как научиться любить себя

Большинство из нас еще в детстве усвоили, что быть эгоистом – это очень плохо. Даже став взрослыми людьми, мы боимся упреков в себялюбии и всеми силами стараемся этого избежать. Но так ли вреден эгоизм на самом деле и что нужно делать, чтобы полюбить себя?

Обвинение в эгоизме – желание манипулировать

Как утверждают психологи, те, кто обвиняет нас в эгоизме, чаще всего преследуют одну цель – манипулировать нами. Если человека запугать возможностью стать «эгоистом», это делает его очень удобным, так как одновременно внушается мысль, что любить себя – это постыдно. Ведь все обвинения в эгоизме имеют только один подтекст: не думай о себе, думай обо мне.

Вопреки сложившемуся стереотипу, эгоизм в разумных пределах – вовсе не плохое качество, а доля здорового себялюбия – отличная прививка от многих проблем. Но для этого нужно научиться любить себя, ценить свое время и дело, уважать свое мнение, личное пространство и быть честным с собой. Конечно, никто не призывает думать только о себе, полностью игнорируя интересы других. Просто любовь к себе и уважение к окружающим должны составлять гармоничную пару.

Хвалите себя и делайте себе подарки

Если вы думаете, что научиться любить себя нельзя, вы глубоко заблуждаетесь – есть специальные упражнения, которые помогут в этом. Делать их нужно ежедневно, и вскоре вы сами заметите, что ваше отношение к себе и к людям изменилось в лучшую сторону, а в жизни появились позитивные события.

Хвалите себя за все, и как можно чаще: за то, что вы испекли отличный пирог, бросили курить, не вступили в спор с конфликтной соседкой или написали стихотворение. Перед сном обязательно вспомните все хорошее, что произошло за день, и снова похвалите себя. Неприятные моменты пропускайте мимо и не зацикливайтесь на них.

Делайте себе подарки. Пусть это будет совсем пустячный презент – новая корзинка для печенья или фонарик, который вам давно хотелось купить. Вы можете «подарить» себе поход в кино, купить новый кошелек или просто посидеть с друзьями в кафе. Главное условие: все, что вы «дарите» себе, обязательно должно доставлять вам удовольствие.

Разговаривайте со своим отражением в зеркале ежедневно в течение 5-10 минут. Никогда не подходите к зеркалу с кислым выражением лица, вы должны видеть отражение человека, который вам рад и любит вас. Говорите себе только приятные вещи и все, что вы хотели бы услышать от окружающих.

Любите ли вы себя?

Если вы критикуете собственную внешность, сравниваете себя с другими, считаете, что все вокруг лучше вас, затрудняетесь выражать свои желания и игнорируете свои интересы в угоду интересам других, значит, вы не любите себя и вам обязательно нужно этому научиться.

Фото: deskgram.cc

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