Субсидия по-новому: что изменилось в правилах при дарении и продаже недвижимости

С мая 2021 года изменились правила назначения субсидий. Возможность пользоваться помощью государства на оплату коммунальных услуг для многих стала недосягаемой. А все из-за огромного количества ограничений.

Читатели «Одесской жизни» уже задавали вопросы, связанные с депозитами. Теперь в нашей почте вопросы, касающиеся недвижимости.

Как дарственная влияет на субсидию?

В 2011 году я оформила на дочь дарственную на свою квартиру. Хотя я по-прежнему живу там, получаю субсидию и оплачиваю все коммунальные услуги. Дочь живет отдельно в своем доме. С мая этого года дочери отказали в субсидии, так как якобы она владелец двух жилых помещений. И дочь, и зять – пенсионеры. Правомерно ли дочь лишили субсидии? Надежда Криволапчук, г. Новая Каховка, Херсонская обл.»

В Постановлении Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №420 от 14 апреля 2021 года (в редакции от 22.05.2021 г.) говорится о том, что лица, которые в течение 12 месяцев перед обращением за госпомощью получили в собственность квартиру (дом), земельный участок, транспорт по договору дарения или по наследству, имеют право на назначение субсидии на общих основаниях.

В то же время наличие в собственности более одного жилого помещения – квартиры или дома – является основанием для отказа в субсидии. Исключение из этого правила касается случаев, когда:

одна квартира (дом) находится на временно оккупированной территории;

одна квартира (дом) находится в сельской местности;

обе недвижимости – в сельской местности.

Если обе жилплощади в городе, субсидия не положена. Очевидно, предполагается, что вторая квартира (дом) может негласно сдаваться в аренду и, соответственно, приносить дополнительный доход.

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Продал квартиру – остался без субсидии?

Мы с женой пенсионеры. Доход – наши две пенсии. В Донецкой области у меня после смерти родителей осталась квартира. Мы ее продали, причем недорого (туда не наездишься, да и у людей сейчас «напряженка» с деньгами). Часть средств ушла на долги, другая часть была поделена между родственниками. Средств как таковых не осталось, но в субсидии нам отказывают. Правомерно ли это и как нам быть? Зимой надо платить за отопление, а где взять деньги? Геннадий Березин, г. Харьков»

При определении права на государственную помощь с недавних пор учитывается совокупный доход семьи. Продажа недвижимости дает доход, и этот доход должен учитываться при расчете субсидии.

Постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» № 632 от 22 июля 2020 года (в редакции от 13.07.2021 г.) был установлен единый порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи и жилищных субсидий. В документе сказано о том, что в совокупный доход, в частности, учитываются доходы, сведения о которых были получены от налоговой службы, а также доходы, задекларированные претендентом на субсидию или ее получателем.

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За какой период учитываются доходы, сказано в Постановлении Кабмина №848 от 21 октября 1995 года (в редакции от 8.10.2021 г.):

Если субсидия назначается с начала неотопительного сезона, учитываются доходы за III-IV кварталы предыдущего календарного года.

Если субсидия назначается с начала отопительного сезона, учитываются доходы за I-II кварталы текущего календарного года.

Вы не указали, когда именно была продана квартира. Если в этом году, то, по нормам законодательства, доход от продажи недвижимости засчитали и, очевидно, решили, что вы можете обойтись без помощи государства. Если это все же произошло в прошлом году, есть смысл снова обратиться в социальную службу.

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Есть в Постановлении №848 еще один пункт, согласно которому при назначении субсидии не с начала отопительного (неотопительного) сезона учитываются доходы за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии. То есть в вашем случае при обращении в ноябре должны учесть доходы за период с апреля по сентябрь. Главное – чтобы продажа квартиры состоялась раньше указанного времени.

Если все же в субсидии снова откажут, можно попросить временной помощи у близких людей (детей или внуков). Стоит также обратиться в местные органы власти в надежде, что вам выделят материальную помощь на оплату коммунальных услуг из местного бюджета, еще один вариант – обращение к депутату.

Напомним, что при подаче заявления в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона.

Ольга Новикова

Подготовлено при помощи Управления социальной защиты населения в Суворовском районе Одессы

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