Поставка газа: отвечаем на три важных вопроса

Но за пользование ноябрьским газом потребители заплатят меньше. С чем это связано? Какой будет цена в последующие периоды?

Для потребителей всегда актуальны вопросы, касающиеся тарифов на коммунальные услуги. Чаще они растут, чем наоборот. Но за пользование ноябрьским газом потребители заплатят меньше. С чем это связано? Какой будет цена в последующие периоды? Ответы на эти и другие вопросы нам дали специалисты компании «Одессагаз — Поставка».

Газ в ноябре подешевел?

Принимая во внимание комментарии Президента Украины на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Одессе 29 октября, «Одессагаз — Поставка» снизит тариф на природный газ для бытовых потребителей. По условиям годового контракта бытовые потребители пользуются газом по цене 9,20 гривни за кубометр. При условии своевременной оплаты тариф в ноябре 2021 года составит 7,96 гривни за кубометр. Цена поставки на ноябрь будет снижена за счет внутренних ресурсов предприятия.

Вопреки слухам о нехватке газа для нужд потребителей в этом отопительном сезоне, «Одессагаз — Поставка» надеется, что в ноябре 2021 года одесситы и жители области будут обеспечены голубым топливом в полном объеме. Это зависит от выполнения обязательств государственной компанией ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» (по действующему Договору № 1рд-ОГП от 28 апреля 2021 года).

«Одессагаз — Поставка» информирует потребителей о намерении заключить новый договор на поставку природного газа для населения и вступить в балансирующую группу в составе ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 декабря 2021 года. Дальнейшая ценовая политика по поставкам природного газа населению будет корректироваться после вступления в балансирующую группу в составе ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».

Для справки: «Одессагаз — Поставка» с 2015 года обеспечивает поставку природного газа для более чем 500 тысяч домохозяйств Одессы и области.

Как не стать должником?

Своевременная оплата за потребленный газ позволит избежать накопления долгов и отключения от энергоносителя. Для своевременного зачисления средств на счет поставщика в поле «Назначение платежа» необходимо указать:

номер лицевого счета (8 цифр);

ФИО абонента;

адрес абонента (желательно).

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Какие услуги предоставляет «Одессагаз — Поставка»?

На участках поставщика газа можно получить следующие услуги:

Заключить (перезаключить) договор на поставку природного газа. Узнать тарифы на природный газ в текущем или предыдущем расчетном периоде. Уточнить стоимость потребленного природного газа по отдельным лицевым счетам потребителя. Узнать объем природного газа, который получил потребитель (определяется по данным «Одессагаза», согласно условиям договора распределения природного газа в расчетном периоде). Уточнить порядок оплаты за потребленный природный газ. Выяснить информацию о зачислении средств по льготам и субсидиям. Прояснить текущее состояние расчетов потребителей за природный газ. Получить справку о состоянии расчетов. Обновить персональные данные потребителя. Решить вопрос с подключением к дистанционным каналам коммуникации с потребителем. Заключить договор реструктуризации долга.

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