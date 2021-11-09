Поставка газа: отвечаем на три важных вопроса

Но за пользование ноябрьским газом потребители заплатят меньше. С чем это связано? Какой будет цена в последующие периоды?
Для потребителей всегда актуальны вопросы, касающиеся тарифов на коммунальные услуги. Чаще они растут, чем наоборот. Но за пользование ноябрьским газом потребители заплатят меньше. С чем это связано? Какой будет цена в последующие периоды? Ответы на эти и другие вопросы нам дали специалисты компании «Одессагаз — Поставка».
Газ в ноябре подешевел?
Принимая во внимание комментарии Президента Украины на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Одессе 29 октября, «Одессагаз — Поставка» снизит тариф на природный газ для бытовых потребителей. По условиям годового контракта бытовые потребители пользуются газом по цене 9,20 гривни за кубометр. При условии своевременной оплаты тариф в ноябре 2021 года составит 7,96 гривни за кубометр. Цена поставки на ноябрь будет снижена за счет внутренних ресурсов предприятия.
Вопреки слухам о нехватке газа для нужд потребителей в этом отопительном сезоне, «Одессагаз — Поставка» надеется, что в ноябре 2021 года одесситы и жители области будут обеспечены голубым топливом в полном объеме. Это зависит от выполнения обязательств государственной компанией ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» (по действующему Договору № 1рд-ОГП от 28 апреля 2021 года).
«Одессагаз — Поставка» информирует потребителей о намерении заключить новый договор на поставку природного газа для населения и вступить в балансирующую группу в составе ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» с 1 декабря 2021 года. Дальнейшая ценовая политика по поставкам природного газа населению будет корректироваться после вступления в балансирующую группу в составе ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг».
Для справки: «Одессагаз — Поставка» с 2015 года обеспечивает поставку природного газа для более чем 500 тысяч домохозяйств Одессы и области.
Как не стать должником?
Своевременная оплата за потребленный газ позволит избежать накопления долгов и отключения от энергоносителя. Для своевременного зачисления средств на счет поставщика в поле «Назначение платежа» необходимо указать:
- номер лицевого счета (8 цифр);
- ФИО абонента;
- адрес абонента (желательно).
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Какие услуги предоставляет «Одессагаз — Поставка»?
На участках поставщика газа можно получить следующие услуги:
- Заключить (перезаключить) договор на поставку природного газа.
- Узнать тарифы на природный газ в текущем или предыдущем расчетном периоде.
- Уточнить стоимость потребленного природного газа по отдельным лицевым счетам потребителя.
- Узнать объем природного газа, который получил потребитель (определяется по данным «Одессагаза», согласно условиям договора распределения природного газа в расчетном периоде).
- Уточнить порядок оплаты за потребленный природный газ.
- Выяснить информацию о зачислении средств по льготам и субсидиям.
- Прояснить текущее состояние расчетов потребителей за природный газ.
- Получить справку о состоянии расчетов.
- Обновить персональные данные потребителя.
- Решить вопрос с подключением к дистанционным каналам коммуникации с потребителем.
- Заключить договор реструктуризации долга.
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