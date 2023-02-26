Всех ли можно простить в Прощёное воскресенье, и у кого одесситы просят прощения?

В конце Масленицы восточные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этом году праздник выпал на 26 февраля. По традиции в этот день люди просят простить друг друга, а в церквях совершается чин прощения.

«Одесская жизнь» спросила у одесситов, перед кем бы они извинились, кого простили бы сами и есть ли те, кому в принципе нет прощения?

Виталий: В Прощеное воскресенье я бы попросил прощения у сознательных украинцев, которые всё понимали ещё до 2014 года, потому что я таким раньше не был. Мы считали, что война где-то не у нас, и нас она не касается. Меня изменило полномасштабное вторжение, поэтому я так же теперь прощаю недостаточно сознательных украинцев. Единственные, кому нет прощения – это россия и её граждане. Они говорят: «Я вне политики», «Это не я, я на вас не нападал», «Это все наше правительство», «А что я могу сделать?». Именно эта пассивность и аля «аполитичность» приводят к тому, что мы сейчас видим.

Анна: В течение многих лет моих родителей уже нет в живых, но я вспоминаю их, и все время прошу у них прощения. Нас в семье было четверо детей – я осталась одна, и я у родных все равно прошу прощения. В жизни нужно, мне кажется, всем прощать. Я всем прощаю, даже если человек меня обидел или обозвал – все равно. Но россии прощения нет никакого, я считаю. Это даже не подлежит обсуждению.

Светлана: Я бы попросила прощения у родителей, которых уже нет, у детей своих. Наверное, я их наказывала зазря… а может, и не зря. Но все равно – простите меня. Я прощаю всех своих врагов, которых я уже даже и не помню. Бог простит, и я прощаю. Но если говорить о враге россии, то, конечно, эту ситуацию простить невозможно.

Екатерина: Наверное, я бы попросила прощения у своих близких, родственников, друзей за свою бессознательную позицию, за то, что недооценивала врага. Раньше, к сожалению, из-за русификации, осознанности в голове было. Извиняться хотелось бы и словом, и делом. Сама я могу простить человека, который тоже делом покажет, что он хочет извиниться. Это может быть близкий человек. Вот кому ничего не надо прощать, так это русне.

Кристина: Я бы хотела попросить прощения у всех, кому я причинила боль из-за своего поведения, из-за своего незнания ситуации. Просто за то, что я делала плохое людям, я извиняюсь. Я бы простила всех, кто сделал мне больно, кто чего-то не знал, кто чего-то не сделал – ведь разные ситуации бывают. Я могу простить друзей, с которыми я больше не общаюсь, или тех, кто нечаянно меня обидел. Но россиянам я никогда не прощу то, что они просто живут жизнь, пока мы здесь умираем.

Николай: Пусть Путин просит прощения у украинцев! Пусть забирает свои войска из Украины. Они все равно, вы же видите, не могут захватить Украину, потому что там воюют дебилы. Пусть извиняются, двое чокнутых людей – Путин и этот… «бульбаш».

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