Бульвар Жванецкого в Одессе: реконструируем, гуляем и еще мы здесь немножечко живем

Арка, ведущая с улицы Софиевской на бульвар Жванецкого, считается одним из самых романтических мест города.

С начала марта нам уже не до романтики: как рассказывала «Одесская жизнь», арка была перекрыта металлическим ограждением, ну, а потом стратовала реконструкция бульвара Жванецкого. Вскоре, напомним, начались известные работы и на ул. Софиевской, и уже вроде как и не до бульвара. Между тем, там сейчас кипит необычная жизнь.

Участок, еще участок, еще…

Собственно, идет реконструкция части бульвара — от «задника» Художественного музея до Выставочного зала Союза художников. Но в связи с тем, что этот участок «перерезает» переулок Короленко, а на нем расположены жилые дома, то получается не совсем обычная картина.

Живущим здесь людям «повезло» больше других: их окна выходят и на сам переулок (хотя официально дома числятся по ул. Софиевской), и на бульвар Жванецкого, где кипят работы, и на ул. Софиевскую, где тоже идет капитальный ремонт. Что получается в результате — сами понимаете.

Ну, а сам бульвар получился перерезанным теми самыми металлическими высокими ограждениями на участки, и получается примерно вот что: тут реконструируем, тут живем, тут (куда еще не дошел ремонт) гуляем, хотя «свободная» пока зона бульвара давно перестала быть привлекательной. Правда, есть скамейки, ну, и еще детская площадка, которую даже починили в прошлом году. В будущем ее собираются сделать большой и современной.

Не узнать!

Попасть на участки бульвара, на которых идет реконструкция, нельзя: высокий забор не дает такой возможности. Впрочем, корреспонденту «Одесской жизни» удалось кое-что увидеть и запечатлеть: на участок проезжала техника и ворота ненадолго открыли.

Место стало совершенно неузнаваемым, и, как мы теперь знаем, капитальный ремонт бульвара Жванецкого будет проходить в четыре этапа и завершится лишь в будущем году.

Полностью снято то, что называлось асфальтным покрытием, исчезла часть покосившихся бордюров, прокладываются коммуникации, в том числе — и для наружного освещения. Ну и «больной» вопрос бульвара — водоотвод — тоже обещают решить, равно как и вопрос с новым покрытием. На бульваре появится и велодорожка, которая станет составной частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Прогуляемся?

Ну, а прогулочный «кусок» бульвара Жванецкого, которую пока не затронул ремонт, стал совсем тихим: люди сюда приходят неохотно по той же причине: «тут ремонт и там ремонт».

Правда, экскурсоводы все еще приводят туристов к памятнику «Апельсину… Кстати, известная табличка о том, что замысел чеховского «Вишневого сада» зародился именно здесь, на пересечении с улицей Торговой, совсем покосилась и стала «нечитаемой». Вероятно, мы скоро забудем о ее существовании — равно как однажды лишились табличек с высказываниями писателя, в честь которого был назван старый бульвар.

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