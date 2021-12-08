Профессии в тренде: сторителлер. Кто это?

Согласно исследованиям, более 70% покупателей выбирают бренды, чьи ценности им близки. Но как бизнес доносит свои ценности до клиентов? Эксперты говорят, что в большинстве случаев это происходит через сторителлинг.

Давайте разберемся, что такое сторителлинг, как он помогает бизнесу развиваться и кто такие сторителлеры.

Чем занимается сторителлер?

Слово сторителлинг (storytelling) можно перевести с английского как рассказывание историй. Маркетологи давно заметили, что товары и услуги лучше продаются, когда есть интересная история, а не просто набор характеристик. Истории удерживают внимание, вызывают живые эмоции и подталкивают людей к принятию решений. Сторителлеры занимаются созданием оригинальных историй для бизнеса.

У многих первая ассоциация со словом сторителлинг — умение хорошо писать сценарии. Но это не совсем правильно. Сторителлинг означает рассказать историю в самом широком смысле, говорит редактор проекта «Орел и решка» Таня Поставная. Это может быть статья, описание товара, фильм, реклама на YouTube, подкаст или телепроект. Главное, чтобы в истории был конфликт, иначе она не будет интересной.

Какие знания и навыки нужны сторителлеру?

Современный сторителлер совмещает в себе маркетолога, журналиста, писателя, пиарщика и даже режиссера. Он разрабатывает концепцию и придумывает легенду, которая ляжет в основу продвижения товара или услуги.

Американские психологи пришли к выводу, что люди склонны доверять вымышленным персонажам и выдуманным историям, потому что испытывают эмоции, погружаясь в мир рассказа. Если история приносит удовольствие, то ей охотно верят. Сторителлер должен уметь разбираться в людях и понимать основы социальной психологии.

Режиссеры и сценаристы студии Pixar уверены, что суть любой истории должна быть на внутренних, а не на внешних конфликтах. Невозможно создать иллюзию жизни, если вы ее не прожили и не понимаете о чем рассказываете.

Сторителлер должен уметь рассказывать истории, чтобы возникала зрительная картинка. Для этого нужно тренировать свое воображение. К примеру, вместо фразы «В школе он сталкивался с буллингом», сторителлер напишет нечто вроде «Кудрявого рыжего парня снова побили два старшеклассника, как только он завернул за угол школы».

Сколько зарабатывает сторителлер?

Это зависит от заказчика. Крупные бренды, как правило, не разглашают гонорары своих творческих работников. На сайтах поиска работы специалистам по сторителлингу, сценаристам и креативным писателям предлагают от 20 тысяч гривен.

Можно брать заказы на фриланс-биржах. Средняя цена текста в формате истории — от 1000 гривен.

Как стать сторителлером?

В эту профессию приходят из смежных сфер — журналисты, филологи, копирайтеры, маркетологи. Но можно закончить специальные курсы, их в Украине достаточно много. Обучают сторителлингу и сценарному мастерству.

Стандартная программа курса включает видеолекции и реальные задания для заказчиков. По окончании выдают сертификат. Стоимость обучения от 15 тысяч гривен, длительность от 2 месяцев.

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