Производство коровьего молока уменьшается уже второй год подряд. А тем временем на полках магазинов появляются красочные упаковки растительного молока.

Давайте разберемся, чем растительное молоко отличается от обычного и может ли оно вытеснить коровье.

Этот напиток вообще можно называть молоком?

По закону — это не молоко. Только продукт нормальной секреции молочных желез коров, овец, коз, буйволиц и кобыл можно называть молоком. Основные составляющие молока: молочный жир, молочный белок и лактоза.

Растительное молоко просто очень похоже на обычное, как по внешнему виду, так и на вкус. Оно появилось не вчера, о «немолочном» молоке упоминали еще в 1226 году — в Кулинарной книге Багдада. Там речь шла о миндальном молоке. А соевое молоко, вероятно, использовалось в Китае уже в начале династии Цин, с первой половины 17 века.

Кроме соевого и миндального молока бывает овсяное, кокосовое, рисовое, гречневое, маковое, фисташковое и другое. Готовят растительное молоко примерно по одной технологии: сперва замачивают орехи или злаки, а затем перемалывают с водой. Готовую смесь отжимают и процеживают. На выходе получается жидкость, напоминающая молоко.

Получается, что это какой-то диетический напиток?

Можно сказать и так. Например, для украинских школьников, у которых аллергия на молоко и молочные продукты, предусмотрен рацион с растительным или безлактозным молоком.

Растительное молоко употребляют не только люди, которые не переносят лактозу. Эти напитки популярны среди вегетарианцев, а также у тех, кто отказывается от животной пищи во время религиозного поста. Растительное молоко не содержит холестерин, поэтому подходит для тех, кто хочет похудеть или соблюдает соответствующую диету.

Но не всякое растительное молоко обязательно диетическое. Нужно смотреть, что написано на этикетке. Ведь производители для улучшения вкусовых качеств могут добавлять туда сахар, стабилизаторы, растительные масла и другие добавки.

Растительное молоко уже способно конкурировать с коровьим?

До конкуренции еще очень далеко, но тенденции интересные. Только за один год, в период с 2019 по 2020 годы, объемы производства растительного молока выросли больше, чем на 1200% — с 1 тысячи до почти 18 тысяч тонн.

Это не так и много, если сравнивать с обычным молоком, объемы которого исчисляются несколькими миллионами тонн. Но поголовье коров и количество молока с каждым годом только снижается. За первое полугодие 2021 года производство обычного молока упало почти на 6%, а в 2020 на 4%, по сравнению с предыдущим годом. Если же в абсолютных цифрах, то надои молока с января по июль 2021 года составили 5.2 млн тонн, по данным Госстата.

Таким образом, растительное молоко занимает довольно скромную нишу, несмотря на взрывные темпы роста.

Читайте также: Органические продукты — чем полезны и как отличить?

Фото: Freepik