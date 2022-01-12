Профессии в тренде: контент-менеджер. Кто это?

За работу сайта обычно отвечает несколько человек. Программисты занимается «внутренностями», копирайтеры пишут тексты, специалисты по SEO занимаются продвижением. А что делают контент-менеджеры?

Давайте разберемся, кто такие контент-менеджеры и сколько они зарабатывают.

Что делает контент-менеджер?

Слово контент в английском языке означает «содержимое» или «содержание». Так называют любую информацию в интернете, издательском деле или в общении между людьми. Обычно, когда говорят о контенте, то имеют в виду статьи на сайтах, изображения, презентации, инфографику, видео-обзоры и другие виды информации.

Контент-менеджер отвечает за информацию, которую компании и бренды публикуют в интернете. Он занимается наполнением сайта текстами, товарами, видео-роликами и другими видами контента.

Ключевое слово в названии профессии — менеджер. Это значит, что специалист по контенту не просто добавляет на сайт компании информацию, а управляет этим процессом. Контент-менеджер должен сделать так, чтобы информация всегда была актуальной, привлекала и мотивировала людей покупать товары или услуги.

Какие навыки нужны контент-менеджеру для работы?

Это зависит от работодателя. В маленькой компании контент-менеджер — это человек-оркестр. Он может самостоятельно писать тексты, обрабатывать изображения, заниматься продвижением материалов, обновлять карточки товаров на сайте. Круг его обязанностей будет очень широким.

Вас может заинтересовать: Что нужно знать о SMM-продвижении

В больших компаниях или крупных интернет-магазинах, контент-менеджеры работают в связке с маркетологами. Следят за тем, чтобы дизайнеры и авторы статей вовремя выполняли свою работу. Раздают задания, планируют контент-план на будущее, дополняют и обновляют удачные материалы. Это чем-то напоминает работу редактора.

Базовые знания, которые необходимы контент-менеджеру:

Уметь писать и редактировать тексты

Работать с графикой в Photoshop или Canva

Знать популярные «движки» и конструкторы сайтов. WordPress, Joomla, OpenCart, Tilda и Shopify.

Понимать основы верстки HTML и CSS. У большинства сайтов удобные текстовые редакторы, но иногда случаются ошибки: текст заезжает на картинку или растекается за границы экрана. Чтобы это исправить, нужно понимать, что такое верстка и как «отловить» такую ошибку

Знание SEO. Создавая контент нужно помнить о ключевых словах, правильном составлении заголовков и описаний

Сколько зарабатывают контент-менеджеры?

Средняя зарплата контент-менеджера в Одессе — 13 тысяч гривен. Работодатели предлагают удаленную работу и гибкий график.

Оплата зависит от количества обязанностей. В одной вакансии могут искать человека, который будет просто копировать чужой текст и вставлять на сайт, а в другой требуется полноценный руководитель отдела, умеющий находить авторов и дизайнеров.

Как стать контент-менеджером, где учиться?

Эта профессия считается отличным стартом в медиа-сфере. Если обязанности контент-менеджера в компании не слишком широкие, то могут взять без опыта. Освоить современные «движки» и конструкторы сайтов можно за пару дней.

Статья по теме: Продвижение в социальных сетях. Делаем бизнес коммуникабельным

В Украине большое количество онлайн-курсов. Обучение разделено на несколько блоков:

администрирование сайтов

основы дизайна и верстки

создание контента

SEO и оптимизация

Некоторые работодатели самостоятельно занимаются обучением контент-менеджеров. Им проще научить человека с нуля под свою специфику, чем переучивать.

Читайте также: Профессии в тренде: кто такой сторителлер?

Фото: Freepik, Unsplash

