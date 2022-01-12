Профессии в тренде: контент-менеджер. Кто это?

За работу сайта обычно отвечает несколько человек. Программисты занимается «внутренностями», копирайтеры пишут тексты, специалисты по SEO занимаются продвижением. А что делают контент-менеджеры?
Давайте разберемся, кто такие контент-менеджеры и сколько они зарабатывают.
Что делает контент-менеджер?
Слово контент в английском языке означает «содержимое» или «содержание». Так называют любую информацию в интернете, издательском деле или в общении между людьми. Обычно, когда говорят о контенте, то имеют в виду статьи на сайтах, изображения, презентации, инфографику, видео-обзоры и другие виды информации.
Контент-менеджер отвечает за информацию, которую компании и бренды публикуют в интернете. Он занимается наполнением сайта текстами, товарами, видео-роликами и другими видами контента.
Ключевое слово в названии профессии — менеджер. Это значит, что специалист по контенту не просто добавляет на сайт компании информацию, а управляет этим процессом. Контент-менеджер должен сделать так, чтобы информация всегда была актуальной, привлекала и мотивировала людей покупать товары или услуги.
Какие навыки нужны контент-менеджеру для работы?
Это зависит от работодателя. В маленькой компании контент-менеджер — это человек-оркестр. Он может самостоятельно писать тексты, обрабатывать изображения, заниматься продвижением материалов, обновлять карточки товаров на сайте. Круг его обязанностей будет очень широким.
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В больших компаниях или крупных интернет-магазинах, контент-менеджеры работают в связке с маркетологами. Следят за тем, чтобы дизайнеры и авторы статей вовремя выполняли свою работу. Раздают задания, планируют контент-план на будущее, дополняют и обновляют удачные материалы. Это чем-то напоминает работу редактора.
Базовые знания, которые необходимы контент-менеджеру:
- Уметь писать и редактировать тексты
- Работать с графикой в Photoshop или Canva
- Знать популярные «движки» и конструкторы сайтов. WordPress, Joomla, OpenCart, Tilda и Shopify.
- Понимать основы верстки HTML и CSS. У большинства сайтов удобные текстовые редакторы, но иногда случаются ошибки: текст заезжает на картинку или растекается за границы экрана. Чтобы это исправить, нужно понимать, что такое верстка и как «отловить» такую ошибку
- Знание SEO. Создавая контент нужно помнить о ключевых словах, правильном составлении заголовков и описаний
Сколько зарабатывают контент-менеджеры?
Средняя зарплата контент-менеджера в Одессе — 13 тысяч гривен. Работодатели предлагают удаленную работу и гибкий график.
Оплата зависит от количества обязанностей. В одной вакансии могут искать человека, который будет просто копировать чужой текст и вставлять на сайт, а в другой требуется полноценный руководитель отдела, умеющий находить авторов и дизайнеров.
Как стать контент-менеджером, где учиться?
Эта профессия считается отличным стартом в медиа-сфере. Если обязанности контент-менеджера в компании не слишком широкие, то могут взять без опыта. Освоить современные «движки» и конструкторы сайтов можно за пару дней.
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В Украине большое количество онлайн-курсов. Обучение разделено на несколько блоков:
- администрирование сайтов
- основы дизайна и верстки
- создание контента
- SEO и оптимизация
Некоторые работодатели самостоятельно занимаются обучением контент-менеджеров. Им проще научить человека с нуля под свою специфику, чем переучивать.
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