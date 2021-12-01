Профессии в тренде: контекстолог. Кто это?

Современные технологии и алгоритмы могут показывать рекламу в интернете только тем людям, которые в ней заинтересованы. Такая реклама меньше раздражает и чаще попадает в цель.

Давайте разберемся, кто такие контекстологи и как они помогают бизнесу продвигаться.

Что делают контекстологи?

Контекстолог — это специалист по контекстной рекламе. Это такая реклама, которую пользователь видит в поисковых системах или на сайтах, в зависимости от своих интересов. Поисковик Google показывает контекстную рекламу, когда человек вводит свой запрос в строке поиска. Самые верхние строчки в поисковой выдаче, как правило, бывают рекламного характера.

Контекстолов еще называют PPC-специалистами, потому что они часто работают по методу Pay Per Click (PPC) — оплата за клик. Это значит, что деньги с рекламного бюджета списываются, когда человек нажал на объявление и перешел на сайт.

Задача контекстолога — создавать и вести рекламные кампании. Он настраивает рекламу на заинтересованную аудиторию, чтобы ее видели только те люди, которые ищут аналогичную информацию.

Какие навыки нужны контекстологу?

Прежде чем запускать рекламную кампанию, PPC-специалист должен изучить аудиторию, на которую рассчитаны товар или услуга. Поэтому нужно уметь пользоваться сервисом аналитики от Google и другими подобными инструментами.

Контекстолог постоянно экспериментирует с подбором ключевых слов, ведь от этого зависит эффективность рекламы. Нужно понимать, какие именно запросы люди вводят в поисковой системе. По словам PPC-специалиста Александра Титаренко, если позволяет бюджет, то нужно расширять перечень запросов пользователя. К примеру, когда тематика рекламы спортзал, то подбирать варианты вроде «накачаться до лета», «как быстро накачать мышцы» и схожие по теме.

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Минимальный набор профессиональных инструментов контекстолога:

Платформа Google Аds

Сервис визуализации данных Google Data Studio

Сервис для управления кодом Google Tag Manager

Компания Google предлагает контекстологам получить профессиональный сертификат. Для этого нужно сдать экзамен по управлению кампаниями в Google Аds. Многие работодатели считают наличие такого сертификата обязательным.

Сколько зарабатывают контекстологи?

Средняя зарплата PPC-специалиста в Украине 17 тысяч гривен. В основном, это удаленная работа, но есть и офисные вакансии. Работодатели ищут людей с опытом, в портфолио должны быть успешные рекламные кампании.

Контекстологи часто работают на фрилансе. Зарплата может быть почасовой или в зависимости от рекламного бюджета, по договоренности с работодателем.

Как стать контекстологом, где этому учат?

В Украине огромное количество курсов и онлайн-школ, где готовят специалистов по контекстной рекламе. На занятиях учат управлять рекламными кампаниями и эффективно распределять бюджет. Стоимость обучения от 5 до 10 тысяч гривен, длительность 2 месяца.

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Фото: Freepik, artjoker.ua

