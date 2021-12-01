Профессии в тренде: контекстолог. Кто это?

Современные технологии и алгоритмы могут показывать рекламу в интернете только тем людям, которые в ней заинтересованы. Такая реклама меньше раздражает и чаще попадает в цель.
Давайте разберемся, кто такие контекстологи и как они помогают бизнесу продвигаться.
Что делают контекстологи?
Контекстолог — это специалист по контекстной рекламе. Это такая реклама, которую пользователь видит в поисковых системах или на сайтах, в зависимости от своих интересов. Поисковик Google показывает контекстную рекламу, когда человек вводит свой запрос в строке поиска. Самые верхние строчки в поисковой выдаче, как правило, бывают рекламного характера.
Контекстолов еще называют PPC-специалистами, потому что они часто работают по методу Pay Per Click (PPC) — оплата за клик. Это значит, что деньги с рекламного бюджета списываются, когда человек нажал на объявление и перешел на сайт.
Задача контекстолога — создавать и вести рекламные кампании. Он настраивает рекламу на заинтересованную аудиторию, чтобы ее видели только те люди, которые ищут аналогичную информацию.
Какие навыки нужны контекстологу?
Прежде чем запускать рекламную кампанию, PPC-специалист должен изучить аудиторию, на которую рассчитаны товар или услуга. Поэтому нужно уметь пользоваться сервисом аналитики от Google и другими подобными инструментами.
Контекстолог постоянно экспериментирует с подбором ключевых слов, ведь от этого зависит эффективность рекламы. Нужно понимать, какие именно запросы люди вводят в поисковой системе. По словам PPC-специалиста Александра Титаренко, если позволяет бюджет, то нужно расширять перечень запросов пользователя. К примеру, когда тематика рекламы спортзал, то подбирать варианты вроде «накачаться до лета», «как быстро накачать мышцы» и схожие по теме.
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Минимальный набор профессиональных инструментов контекстолога:
- Платформа Google Аds
- Сервис визуализации данных Google Data Studio
- Сервис для управления кодом Google Tag Manager
Компания Google предлагает контекстологам получить профессиональный сертификат. Для этого нужно сдать экзамен по управлению кампаниями в Google Аds. Многие работодатели считают наличие такого сертификата обязательным.
Сколько зарабатывают контекстологи?
Средняя зарплата PPC-специалиста в Украине 17 тысяч гривен. В основном, это удаленная работа, но есть и офисные вакансии. Работодатели ищут людей с опытом, в портфолио должны быть успешные рекламные кампании.
Контекстологи часто работают на фрилансе. Зарплата может быть почасовой или в зависимости от рекламного бюджета, по договоренности с работодателем.
Как стать контекстологом, где этому учат?
В Украине огромное количество курсов и онлайн-школ, где готовят специалистов по контекстной рекламе. На занятиях учат управлять рекламными кампаниями и эффективно распределять бюджет. Стоимость обучения от 5 до 10 тысяч гривен, длительность 2 месяца.
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Фото: Freepik, artjoker.ua