10 сентября Верховная рада приняла поправки в закон о рекламе. Теперь за сексизм будут наказывать. Многие рекламодатели, а также маркетологи и дизайнеры, должны будут пересмотреть свои подходы.
Давайте посмотрим, как новый закон повлияет на рекламу.
Какие изменения ждут рекламу?
Реклама бывает разной. Социальной, политической, сравнительной, недобросовестной и даже скрытой. Эти понятия закреплены в Законе о рекламе. Депутаты добавили в закон два новых определения: дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола.
Термин дискриминация означает, что к человеку относятся несправедливо или предвзято, потому что он принадлежит к определенной группе, будь то:
- раса
- цвет кожи
- политические или религиозные убеждения
- пол и возраст
- наличие инвалидности этническое и социальное происхождение
- место жительства
- семейное и имущественное положение
- язык
Таким образом, если в рекламе будут утверждения или изображения, которые нарушает права человека по признаку его принадлежности к какой-либо группе, то такая реклама считается дискриминационной.
Зачем сделали отдельный пункт о дискриминации по половому признаку?
Законодатели решили сделать это определение более конкретным. В пояснительной записке к закону о рекламе сказано, что из-за отсутствия конкретики, суды и контролирующие органы неоднозначно трактовали дискриминацию по половому признаку.
Теперь в законе указаны четкие признаки дискриминационной рекламы по признаку пола:
- реклама демонстрирует насилие по половому признаку
- реклама унижает достоинство человека по признаку пола
- в рекламе используют утверждения или изображения интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим
- в рекламе используют стереотипы относительно роли мужчин или женщин, которые пропагандируют унизительное или неуважительное отношение
- в рекламе используют изображения тела человека или частей тела исключительно как сексуальный объект с целью привлечения внимания
- в рекламе используют отсылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не касаются непосредственно рекламы продукта
Примеры такой рекламы, которая нарушает закон, можно посмотреть в отчете Индустриального гендерного комитета по рекламе.
Какое наказание будет за нарушение закона?
Штраф в размере 60 тысяч гривен. Но это не значит, что можно заплатить деньги и реклама останется на своем месте. Закон запрещает дискриминацию в рекламе. Органы власти могут убрать такую рекламу или обязать рекламодателя устранить нарушения.
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Куда обращаться, если увидел нарушение закона в рекламе?
Такими вопросами занимается Госпродпотребслужба. Если реклама нарушает этичные и моральные нормы, содержит дискриминационные утверждения или изображения, то в первую очередь это нужно зафиксировать.
Сделайте скриншот или фотографию рекламы, которая нарушает закон. Обязательно отметьте дату и время.
Контактная информация для обращений в Госпродпотребслужбу:
Электронная почта: z-elena@consumer.gov.ua
Круглосуточная горячая линия: (044)364-77-80 и (050)230-04-28
Или можно написать электронное обращение в Правительственном контактном центре.
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