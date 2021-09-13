10 сентября Верховная рада приняла поправки в закон о рекламе. Теперь за сексизм будут наказывать. Многие рекламодатели, а также маркетологи и дизайнеры, должны будут пересмотреть свои подходы.

Давайте посмотрим, как новый закон повлияет на рекламу.

Какие изменения ждут рекламу?

Реклама бывает разной. Социальной, политической, сравнительной, недобросовестной и даже скрытой. Эти понятия закреплены в Законе о рекламе. Депутаты добавили в закон два новых определения: дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола.

Термин дискриминация означает, что к человеку относятся несправедливо или предвзято, потому что он принадлежит к определенной группе, будь то:

раса

цвет кожи

политические или религиозные убеждения

пол и возраст

наличие инвалидности этническое и социальное происхождение

место жительства

семейное и имущественное положение

язык

Таким образом, если в рекламе будут утверждения или изображения, которые нарушает права человека по признаку его принадлежности к какой-либо группе, то такая реклама считается дискриминационной.

Зачем сделали отдельный пункт о дискриминации по половому признаку?

Законодатели решили сделать это определение более конкретным. В пояснительной записке к закону о рекламе сказано, что из-за отсутствия конкретики, суды и контролирующие органы неоднозначно трактовали дискриминацию по половому признаку.

Теперь в законе указаны четкие признаки дискриминационной рекламы по признаку пола:

реклама демонстрирует насилие по половому признаку

реклама унижает достоинство человека по признаку пола

в рекламе используют утверждения или изображения интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим

в рекламе используют стереотипы относительно роли мужчин или женщин, которые пропагандируют унизительное или неуважительное отношение

в рекламе используют изображения тела человека или частей тела исключительно как сексуальный объект с целью привлечения внимания

в рекламе используют отсылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, которые не касаются непосредственно рекламы продукта

Примеры такой рекламы, которая нарушает закон, можно посмотреть в отчете Индустриального гендерного комитета по рекламе.

Какое наказание будет за нарушение закона?

Штраф в размере 60 тысяч гривен. Но это не значит, что можно заплатить деньги и реклама останется на своем месте. Закон запрещает дискриминацию в рекламе. Органы власти могут убрать такую рекламу или обязать рекламодателя устранить нарушения.

Куда обращаться, если увидел нарушение закона в рекламе?

Такими вопросами занимается Госпродпотребслужба. Если реклама нарушает этичные и моральные нормы, содержит дискриминационные утверждения или изображения, то в первую очередь это нужно зафиксировать.

Сделайте скриншот или фотографию рекламы, которая нарушает закон. Обязательно отметьте дату и время.

Контактная информация для обращений в Госпродпотребслужбу:

Электронная почта: z-elena@consumer.gov.ua

Круглосуточная горячая линия: (044)364-77-80 и (050)230-04-28

Или можно написать электронное обращение в Правительственном контактном центре.

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