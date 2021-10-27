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Профессии в тренде: каппер. Кто это?

Профессии в тренде: каппер. Кто это?

Люди делали ставки на спорт еще в Древней Греции, а римляне ставили на победу гладиаторов. В наше время ставят на футбол, бокс, крикет или гольф. Но как понять, что спортсмен или команда имеют шансы на успех?

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Давайте разберемся, кто такие капперы и чем они занимаются.

Что делают капперы?

Капперы — это профессиональные игроки и эксперты, делающие ставки на спорт. Слово каппер это сокращение от английского handicapper — так называют людей, которые могут определить у какой лошади больше всего шансов на скачках.

Каппер изучает и анализирует спортивные мероприятия, чтобы делать правильные ставки. Он может играть на собственные деньги, а может продавать прогнозы другим игрокам. Сейчас капперы именно так и зарабатывают — на прогнозах.

Большинство капперов специализируются на одном-двух видах спорта. В отличие от спортивных комментаторов и опытных болельщиков, капперы разбираются в ставках, а также нюансах работы букмекерских контор: коэффициентах, котировках, трендах и бонусах.

Какие навыки нужны капперу?

В первую очередь нужно разбираться в спорте, знать правила, специфику чемпионатов, календарь игр. Капперы ежедневно поглощают спортивные новости, а также интересуются личной жизнью игроков. Ведь от психологического состояния спортсмена зависят его победы.

Каппер анализирует спортивные события по многим параметрам:

  • результаты матчей
  • статистика команд
  • рейтинг и травмы игроков
  • статистика турниров

Сколько зарабатывает каппер?

В голове всю эту информацию удержать вряд ли получится. Поэтому капперы пользуются услугами компаний, которые взяли на вооружение искусственный интеллект. Для этого желательно понимать, что такое большие массивы данных и машинное обучение.

Важное качество для каппера — умение отстранено переносить проигрыши и ситуации, когда ставка не оправдалась. Спортивный аналитик должен быть психологически устойчивым.

Сколько зарабатывает каппер?

На сайтах поиска работы, компании в среднем предлагают 20-25 тысяч гривен, плюс бонусы. Название вакансии часто указывают как спортивный аналитик, но судя по описанию, это работа именно для капперов. Работодатели указывают, что придется работать с массивами данных и анализировать линии тренда.

Как стать каппером, где этому учат?

На капперов в Украине не учат. Специальных школ и курсов тоже нет. Эта сфера пока никак не регулируется, нет прописанных правил.

В спортивную аналитику приходят люди из смежных областей: спортивные комментаторы, журналисты, а также финансисты, банковские служащие и математики. Однако, в погоне за быстрыми деньгами, в эту сферу идут различные авантюристы. Они дают сомнительные прогнозы, ставят на договорные матчи, иногда откровенно мошенничают. Это формирует негативный имидж для профессии. Но большинство игроков, делающих ставки на спорт, постоянно пользуются услугами капперов и эта профессия востребована.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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