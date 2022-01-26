Профессии в тренде: DevOps-инженер. Кто это?

Мы уже привыкли, что для приложений в телефоне регулярно выходят обновления. Появляются новый функционал и возможности. Но иногда случаются ошибки, когда приложение не загружается, либо плохо работает.

Давайте разберемся, кто такой DevOps-инженер и чем он занимается.

Что делают DevOps-инженеры?

DevOps — это не должность, а название методологии, Development и Оperations (разработка и эксплуатация). Эта методология нужна для того, чтобы программисты и конечные пользователи эффективно взаимодействовали. Когда программист добавляет новый функционал в приложение, то его написанный код проходит через множество этапов. Код тестируют, проверяют на уязвимости, отправляют на сервер или в облако, для запуска в интернете. DevOps-инженер следит за тем, чтобы весь этот производственный процесс был быстрым и автоматическим.

В больших IT-компаниях работает несколько команд разработчиков. Одни пишут код, а другие запускают его и эксплуатируют. DevOps-инженеры нужны, чтобы работа между командами была слаженной. Любые изменения в коде, которые вносят программисты, должны быстро попадать к пользователям. Это важно, иначе компании будут терять прибыль. Никто не любит, когда в приложении возникают ошибки, а разработчики не спешат их исправлять.

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Какие навыки нужны DevOps-инженеру?

Девопсы на работе много общаются с разработчиками. Не бывает стабильных программ, неприятности постоянно случаются: то приложение не работает, то не «собирается» код в облаке. Со всеми этими проблемами обычно обращаются DevOps-инженеру. Все, что связано со стабильностью инфраструктуры, ложится на его плечи. Важно уметь разговаривать с людьми, находить общие точки соприкосновения.

В работе DevOps-инженера многие технологии быстро устаревают, либо становятся неактуальными в конкретной компании. Чтобы оставаться на плаву, стоит выбрать определенный набор технологий: специалисты называет его стеком. Олег Миколайченко, который занимает должность Head of Infrastructure, рекомендует AWS, Terraform, Kubernetes, Prometheus Stack, EFK. Лучше в совершенстве знать один стек, чем нахвататься по верхушкам разных технологий.

Как стать DevOps-инженером?

Обычно в DevOps-инженеры приходят из системных из администраторов. Навыки сисадмина позволяют справиться с большинством задач на начальном этапе. Со временем DevOps «прокачивает» нужные знания и методы, которые используют в компании.

Профильное образование для DevOps-инженера не обязательно. Работодателям важно, чтобы человек был с опытом, либо умел автоматизировать процессы.

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Многие компании подготавливают DevOps-инженеров на интенсивных курсах, которые называются буткемпами. Этот процесс занимает от 3 до 6 месяцев. В большинстве случаев, после окончания курсов компания гарантирует трудоустройство. Стоит отметить, что курсы достаточно дорогие — от 2 тысяч долларов. Но и зарплаты в этой сфере не маленькие.

Сколько зарабатывает DevOps-инженер?

Средняя зарплата DevOps-инженера в Украине — 60 тысяч гривен. На испытательном сроке специалисты получают от 15 до 40 тысяч гривен. Продвинутые Senior DevOps получают от 5 тысяч долларов.

Крупные компании ищут людей с опытом работы системным администратором не менее 2 лет. За такой срок сисадмин сталкивается со всеми возможными проблемами и умеет их решать. Работать нужно, как правило, в офисе, но есть и удаленные варианты. Компании предусматривают системы бонусов, чтобы удержать и мотивировать DevOps-инженера.

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