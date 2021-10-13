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Профессии в тренде: тестировщик игр. Кто это?

Профессии в тренде: тестировщик игр. Кто это?

На первый взгляд может показаться, что это не работа, а сказка. Играешь в свежие игры, которые до тебя еще никто не видел, и получаешь зарплату. Но так ли все обстоит на самом деле?

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Давайте разберемся, чем занимаются тестировщики и насколько их работа похожа на мечту.

Что делают тестировщики игр?

Проверяют игры на ошибки. Прежде чем игра выйдет на рынок и попадет к пользователям, она должна пройти через долгую стадию тестирования. Главная задача тестировщика — проверить, чтобы все работало правильно, как это изначально задумано создателями игры и программистами.

Тестировщики играют в игры, но делают это очень специфическим образом. Обычный игрок старается побыстрее пройти на следующий уровень сложности, а тестировщик обязан много-много раз проходить один и тот же сценарий, чтобы обнаружить возможные ошибки.

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У тестировщиков есть специальная документация: тест-кейс. Там прописывают последовательность действий для проверки функционала.

Например, в игре предусмотрено 25 видов оружия. Тестировщик должен проверить каждое оружие: какой оно наносит урон главным и второстепенным персонажам. И сделать это нужно на всех уровнях игры с разной сложностью. Кроме того, необходимо проверить работу всех кнопок, озвучку, анимацию, логику прохождения.

Результаты таких тест-кейсов передают в отдел разработки для исправления ошибок, если они есть.

Какие навыки нужны тестировщику игр?

Какие навыки нужны тестировщику игр?

Эта работа напряженная и однообразная. Тест какой-нибудь новой характеристики игрового персонажа может длиться более пяти часов. И это при условии, что работает вся команда, а не один тестировщик.

Работа тестировщика подойдет для усидчивых и внимательных к мелочам людей. Многие быстро разочаровываются и уходят, когда понимают, что играть и тестировать это не одно и то же.

Игровой опыт для тестировщика будет преимуществом. Если вы любите игры и понимаете их специфику, то сможете быстро во всем разобраться. Тестировщик должен понимать психологию игрока и предугадывать, какие недоработки в игре могут вызвать негативную реакцию пользователей.

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Что касается технической стороны, то быть программистом и досконально разбираться в коде не нужно. Однако, для ускорения и автоматизации работы, тестировщики пишут скрипты и тесты.

Для работы достаточно следующих знаний:

  • Знать основы QC и QA-тестирования
  • Уметь пользоваться системой контроля версий Git
  • Понимать устройство баз данных и уметь делать SQL-запросы
  • Понимать основы системного администрирования
  • Уметь пользоваться основными баг-трекерами: JIRA, MANTIS, Redmine, GitLab

Как стать тестировщиком игр, где этому учат?

Как стать тестировщиком игр

В Украине огромное количество IT-школ и всевозможных платных курсов. Стоимость начинается от 3500 гривен за базовый курс и около 11 тысяч гривен за продвинутый.

Некоторые работодатели берут людей без опыта. Обучают на практике под свои конкретные требования. На сайтах поиска работы такие вакансии называются Trainee QC Engineer. Можно перевести как Инженер начального уровня по контролю за качеством (QC —Quality Control — контроль качества).

Сколько может зарабатывать тестировщик?

Средняя зарплата тестировщика в Украине около 20 тысяч гривен. Чем выше квалификация, тем больше можно заработать.

На зарубежных фриланс-биржах тестировщики игр получают в среднем 10 долларов в час. Некоторые заказчики готовы платить тестировщикам от 2 до 8 долларов за каждую найденную ошибку.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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