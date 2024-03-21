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Одесситов приглашают бесплатно проверить легкие: где и когда

Одесситов приглашают бесплатно проверить легкие: где и когда

В пятницу, 22 марта 2024 года, медики приглашают всех желающих одесситов пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В преддверии этой даты в медицинских учреждениях Одессы будет проведен День профилактики и раннего выявления заболевания туберкулезом.

Флюорография – обследование, которое следует проходить ежегодно. Оно позволяет выявить злокачественную опухоль или туберкулез еще на ранней стадии, когда симптомы заболевания не выявляются и диагностика болезни затруднена.

При жалобах на постоянную одышку, вялость, хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию.

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В пятницу, 22 марта, бесплатно пройти флюорографию можно по адресам:

1. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» 
— переулок Обсерваторный, 8, 2-й этаж, каб. № 21, с 9.00 до 15.00;
— ул. Пастера. 56, 2 этаж, каб. № 26, с 9.00 до 15.00.

2. КНП «Консультативно-диагностический центр № 6» 
— Маршала Говорова, 26а, 6-й этаж, каб. № 608, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— ул. Торговая, 29/31, 3-й этаж, каб. № 324, с 8.00 до 15.00.

3. КНП «Консультативно-диагностический центр № 20» 
— ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. № 11, с 9.00 до 13.00 и с 17.30 до 13.00.

4. КНП «Консультативно-диагностический центр № 29»
 — ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, каб. № 8а с 8.00 до 17.00 и каб. № 8б с 9.00 до 14.00.

5. Консультативно-диагностический центр КНП «Городская клиническая больница № 1»
— ул. Болгарская, 38, 7-й этаж, каб. № 718, с 8.00 до 13.00;
— Ивана и Юрия Лип, 1, 3-й этаж, каб. № 54, с 9.00 до 14.00.

6. Консультативно-диагностическая поликлиника КНП «Городская больница № 5» 
— ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, флюорографический кабинет, с 9.00 до 13.00.

7. КНП «Городская клиническая больница № 11» 
— ул. Академика Воробьева, 5, корпус 9 (нейрохирургия, терапия), 2-й этаж, рентген-кабинет с 9.00 до 14.00;
— Академика Воробьева, 5, консультативно-диагностическое отделение № 1,
1-й этаж, флюорографический кабинет, с 9.00 до 14.00;
— Атамана Чепиги, 54, консультативно-диагностическое отделение № 2, 3-й этаж, флюорографический кабинет, с 9.00 до 14.00.

 

 

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